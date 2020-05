Toca el arte y crea cultura Con Fiorella Gutiérrez

Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta

Peruana Mezzosoprano Madeleine Gutiérrez, representa al Perú en Brasil

Con una gran y prometedora voz, la prodigiosa cantante Mezzosoprano, Madeleine Gutiérrez, quien obtuvo el segundo lugar en el “V Concurso Lírico Nacional 2018,”, realizado del 29 al 31 de agosto en Trujillo, y el primer lugar en el primer premio de la categoría “Ópera del Concurso de Canto Lírico”, realizado en Trujillo el año 2019, del 29 al 31 de agosto.

Además, hace poco, fue seleccionada para cantar como solista en el concierto sinfónico del Festival Internacional de Música Santa Catarina – FEMUSC (Brasil) del año 2020. Todo esto, gracias a su empeño y dedicación hacia la música clásica (Publicación de la Universidad Nacional de Música-05/09/2019).

A continuación, conozcamos a la admirable intérprete en canto lírico, Madeleine Gutiérrez

¿Desde qué edad te diste cuenta que querías dedicarte al canto?

De adulta, de niña no me llamaba mucho la atención cantar. Me gustaba otras artes, así como la pintura, pero estudiando música, me di cuenta que mi voz podría ser buena para cantar, así que me dediqué completamente a ello y bueno lo demás es historia.

¿Te costó mucho ingresar al Conservatorio Nacional de Música?

Sí. Empecé desde cero y también fue un nuevo mundo totalmente para mí, ya que no era solo cantar y ser afinada, sino que debía saber técnicas vocales, saber leer música, etc. Así que, tuve que prepararme mucho, aprender técnicas vocales que no conocía, aprender a leer música, en sí conocer la teoría musical, la interpretación musical y vocal. Las practicas eran intensas y diarias, así que tuve que ser muy disciplinada y realizar sacrificios como dejar mis tiempos de ocio, dejar de pasar tiempo con la familia, etc. Solo tenía tiempo para estudiar y dar lo mejor de mí. Todo ese proceso de transición fue un aprendizaje que volvería a repetir, algo que he aprendido es que “Jamás hay que rendirse”, y debemos ser constantes, en todo lo que nos proponemos.

¿Qué significa para ti el canto?

Darle voz a mis historias y contarlas, comunicarlas y explicarlas, es ser consciente que tu cuerpo es un instrumento y tu voz es una gama infinita de colores. El canto es mi pasión y la fuerza que mueve mi alma.

¿Has ganado algún premio?

Sí. Gané el segundo lugar en el “V Concurso Lírico Nacional 2018,”, realizado del 29 al 31 de agosto en Trujillo, y el primer lugar en el primer premio de la categoría “Ópera del Concurso de Canto Lírico”, realizado en Trujillo el año 2019, del 29 al 31 de agosto.

¿Has cantado fuera del país? Coméntame.

Sí. El año 2012 viaje a Venezuela para cantar la 9na sinfonía en el coro de la CAF, bajo la dirección del famoso director Gustavo Dudamel y en el mes de enero del presente año, viajé a Brasil para cantar como solista, en la 9na sinfonía de Beethoven. Fue realmente una experiencia maravillosa y muy hermosa.

¿La primera vez que pisaste un escenario te pusiste nerviosa? ¿Qué presentación fue la que te costó más preparación?

Sí, claro. A mí me costó adaptarme al escenario, pero después de años ya no tengo miedo, sino adrenalina.

La presentación que me costó más preparación, fue la de solista en la 9na sinfonía de Beethoven. Cantarla es todo un sueño para cualquier cantante, aparte de ser muy difícil.

¿Qué instrumentos musicales tocas?

El piano, pues es el instrumento que te ayuda más en la carrera de canto y estoy aprendiendo guitarra.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

Muchos en realidad, terminar el último año de la carrera y hacer una maestría. Fundar una ONG de música vocal, etc.

¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que quieren ingresar a la Universidad Nacional de Música?

A los que deseen ingresar a la UNM o quieran estudiar canto en otra escuela, les diría, que “estudien”, ya que es lo único que te va a diferenciar del resto. Gente con talento hay en abundancia, grandes voces hay muchas.

