Y Antorcha cuándo va a apoyar con despensas a sus miles de afiliados?

Sadit González

Que quienes están sacando raja política de la contingencia por el Coronavirus, son los líderes de Antorcha Campesina, quienes a través de sus cabecillas en colonias, juntas auxiliares y municipios en el estado están solicitando replicar el mensaje de “No tenemos comida en casa”.

Si bien es real que en miles de hogares la situación económica está peor que nunca, debido a la contingencia sanitaria por Coronavirus, los líderes se colgaron de la situación para exigir despensas y apoyos económicos.

Que en Puebla es del dominio público que los dueños de Antorcha poseen decenas de concesiones en el transporte público, gasolineras, restaurantes, llanteras, grúas, tiendas de conveniencia.

Hasta ahora no se ha escuchado que al menos por caridad los caciques lleven paquetes alimentarios o sanitarios a esas miles de personas que usan en protestas y que utilizan en periodos electorales.

Que fue en la zona de San Ramón en la ciudad de Puebla, donde varios afiliados a la agrupación fueron obligados a perifonear para incitar a las familias a colocar sus cartulinas afuera de sus casas con mensajes como el “no tenemos comida en casa”

¿Con qué fin? Con el único de atacar a la imagen del gobierno del estado, a un año de las elecciones.

Que en lugar de seguir pensando –por ahora- en formar un partido político, los líderes bien pueden desembolsar algunos millones que lograron en décadas a través de la gente pobre que usa y que nunca le ha dado algo gratis.

Y es real que no la agrupación no da nada, porque los terrenos que invaden, los afiliados deben pagarlos en mensualidades y quienes no cumplen son echados de las tierras que ellos tomaron por asalto.