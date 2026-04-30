AS MÉXICO

A pesar de la derrota de Toluca esta noche frente a Los Angeles FC, los Diablos Rojos impusieron una nueva marca en la historia de la franquicia en la capital del Estado de México.

Con el gol de Jesús Ángulo, que es el cuarto tanto de ‘El Canelo’ en la Concachampions, los Diablos Rojos del Toluca se convirtieron en el primer equipo en esta edición de la competición en marcar en todas las fases que ha disputado.

El equipo escarlata comenzó su participación en los octavos de final de la Concachampions, perdiendo 3-2 ante el San Diego FC, en la vuelta, los escarlatas ganaron por marcador de 4-0.

En los dos partidos de los cuartos contra LA Galaxy, los choriceros anotaron siete goles en dos partidos, recibiendo solo dos en 180 minutos jugados. Ahora, en las semifinales, marcó en la casa del LAFC.

Jesús Ángulo, que tiene cuatro goles anotados en esta edición de Concacaf Champions Cup, marcó por primera vez fuera del Estadio Nemesio Diez, además de ser su primer tanto de fuera del área.

La vuelta en Toluca

Toluca buscará revertir la derrota de este miércoles la siguiente semana, cuando Los Angeles FC paguen la visita a la capital del Estado de México.

Los choriceros se enfrentarán al equipo de la Major League Soccer el próximo martes seis de mayo, ya sin Jesús Gallardo y sin Alexis Vega, que tendrán que concentrarse con la Selección Nacional previo al arranque de la Copa del Mundo del 2026.

El partido se jugará a las 19:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, y se conocerá al primer finalista en la Concachampions.