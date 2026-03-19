Llega a Puebla la Copa Mundial 2026

María Huerta

La Copa del Mundo llegó a Puebla, y decenas de poblanos acudieron a conocerla, y a vivir la experiencia.

El trofeo más codiciado del fútbol será entregado a la próxima selección campeona el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium.

La copa del futbol internacional llegó este día a Puebla, y estará hasta mañana 19 de marzo en el Centro Expositor.

Los visitantes podrán despertar su emoción por el deporte, conociendo la historia de mundiales pasados, así como los equipos de fútbol.

En el Centro Expositor se puede encontrar jerseys de los campeones del mundo, los balones utilizados en los distintos mundiales, variedad de posters y coleccionables.

El evento organizado por Coca Cola, sólo podrá ser para aquellos que se registraron previamente, y podrán acudir a ver la diversidad de actividades, y sacarse la fotografía con la copa original bañada en oro y con un peso que oscila en los 6 kilos.

Cabe destacar, que el evento fue inaugurado por el gobernador Alejandro Armenta, así como el presidente municipal, José Chedraui, y directivos de Coca-Cola, así como Fernando Llorante, campeón del mundo 2010.