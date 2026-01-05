LA JORNADA

Este año se cumplen 10 años de la partida física de Juan Gabriel, cuyo legado perdura y, sin importar el paso del tiempo, la diversidad de géneros y las modas en la industria, El Divo de Juárez parece estar más vivo que nunca.

A lo largo de 2026 se realizarán eventos y homenajes para celebrar la vida y legado del autor de Amor eterno, Así fue y Abrázame muy fuerte. Hacia el 28 de agosto, las instituciones culturales preparan tributos y programaciones; pero antes, el 21 de febrero, se efectuará el Homenaje Sinfónico, Recordando a Juan Gabriel, en el estadio Cementos Progreso, en Guatemala, donde se celebrará al cantante y, el 9 de mayo, se hará el tributo Una noche más con el Divo, en el Showcenter Complex de Monterrey, con la participación de músicos y mariachis originales del cantante y compositor.

De Juan Gabriel aún resuena su voz con sus inmortales éxitos en millones de reproducciones tanto en plataformas digitales como en radio y otros formatos físicos. Sólo en Spotify suma 15 millones 919 mil 8 de oyentes mensuales y las canciones más populares ahí son Abrázame muy fuerte, Querida, Ya lo sé que tú te vas, Hasta que te conocí y Por qué me haces llorar.

En YouTube suma 7.35 millones de suscriptores, con 305 videos y poco más de 9 mil millones de visualizaciones, mientras en Apple Music se encuentran disponibles el álbum Eterno, así como sus canciones principales, discos esenciales, recopilatorios, en directo, singles y epés, entre otros videoclips. El mundo prolífico de Juanga se diversifica por todos lados y hace eco en las nuevas generaciones.

Todavía se recuerda que el 28 de agosto de 2016, México, Hispanoamerica y el mundo del espectáculo se cimbraron tras difundirse la sorpresiva noticia de la muerte de Alberto Aguilera Valadez en Santa Mónica, California, en Estados Unidos a causa de un infarto agudo de miocardio. Todo fue caos en ese inusitado domingo y las noticias se propagaron en torno a las causas del deceso, así como lo relacionado a los funerales y destino final del intérprete nacido en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950.

Unos días después del deceso, el 5 de septiembre de 2016, el pueblo de México se volcó al Palacio de Bellas Artes, en cuyo vestíbulo fueron colocadas sus cenizas, las cuales permanecieron en el recinto hasta el día siguiente. Además, en diferentes espacios de la Alameda Central se colocaron 12 pantallas de alta definición, donde se proyectaron las actividades programadas a lo largo de un tributo sin precedente, con el que se le dio un conmovedor adiós. Llegaron con fervor más de 700 mil personas que lo recordaron con amor, música y canciones.

Para el décimo aniversario luctuoso se espera “algo increíble”, según adelantó hace unos meses Jean Gabriel Aguilera, hijo del artista, quien estuvo presente cuando se nombró a un avión comercial Juan Gabriel Eterno.

Apenas el año pasado se realizaron eventos masivos para rendirle homenaje en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se proyectó de manera gratuita el concierto Mis 40 en Bellas Artes, que convocó a 170 mil personas, lo cual se repitió en Ciudad Juárez, donde asistieron alrededor de 10 mil fanáticos a la Plaza de la Mexicanidad. En esa ciudad fronteriza, Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura federal, externó: “en esta ciudad comenzó una de las historias culturales más luminosas e importantes de nuestro país. Aquí Alberto Aguilera se volvió Juan Gabriel y empezó a construir un lenguaje emocional que hoy es parte de la memoria de todos los mexicanos y mexicanas y de muchos en todo el mundo”.

Misas y museo

Fanáticos y familiares se reúnen anualmente en la casa del artista en esta misma ciudad y en la iglesia de San Lorenzo para celebrar misas y dar brillo al festival Juan Gabrielísimo. Ahora, en el décimo aniversario, el recuerdo de Juan Gabriel se propagará en la memoria colectiva, a lo cual también contribuye el museo dedicado al mítico cantante, pues en “su recorrido se revive la magia que sólo Juan Gabriel puede generar: ríe, baila, canta y viaja a través de sus letras en un día inolvidable e íntimo en su hogar en Ciudad Juárez, ahora transformado en museo”.

Desde el 30 de octubre pasado, en Netflix se encuentra la serie documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, de María José Cuevas, con producción de Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, en el que cuatro episodios permiten conocer a Alberto Aguilera y entender a Juan Gabriel.

También, en septiembre pasado, fue lanzando el álbum Eterno, que contiene grabaciones inéditas de la voz de Juan Gabriel, con algunos de sus éxitos con nuevos arreglos, covers y otras canciones de su repertorio menos conocidas en el que el mariachi es uno de sus protagonistas. El álbum surgió gracias a la aprobación de los herederos de Juan Gabriel, con el objetivo de dar a conocer las grabaciones que realizó hacia el final de su carrera. El álbum fue producido por Guillermo Hernández Galicia, director musical, coordinador y director de mariachi de Juan Gabriel por 23 años.

En su pagina web, la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) dedica una amplio espacio al intérprete en su apartado “Nuestros socios y su obra”, donde detallan su vida, trayectoria, gustos y reflexiones.

En ese sitio, que no detalla cuándo fue su última actualización, se recuerda: “Es uno de los que más han peleado y defendido sus derechos como compositor, cantante y artista; se ubica dentro de los que más canciones tiene registradas y más ingresos por concepto de regalías ha generado a la SACM. El que más de 30 millones de copias vendidas tiene”.

Además, quien “más y mejores obras de beneficencia ha realizado. El que más garantías tiene para ofrecer a los empresarios, gracias a su espectáculo. El único cantautor que creó su propio espectáculo y uno de los más importantes cantautores mexicanos de todos los tiempos. El más inteligente artista para administrar su carrera profesional. El más querido. El más admirado”.

Hace más de 70 años, México fue testigo del nacimiento de uno de las leyendas más grandes de la música; con una trayectoria incomparable, se consolidó como uno de los artistas más destacados de América Latina con un legado de mil 800 canciones, muchas de las cuales han sido traducidas a turco, alemán, francés, japonés y portugués. “Su capacidad para conectar con las emociones lo convirtió en un referente no sólo como intérprete, sino también como compositor”.