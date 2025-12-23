En vacaciones decembrinas, permanecerá cerrado el Nevado de Toluca

EL VALLE

Toluca, Méx.- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) informó que, en estas vacaciones decembrinas, el Nevado de Toluca permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso, esto como parte de un conjunto de acciones preventivas destinadas a proteger la integridad de las personas y conservar el equilibrio ecológico de esta Área Natural Protegida, una de las más importantes del centro del país.

De acuerdo con la dependencia federal, el cierre obedece principalmente a las condiciones climáticas adversas que se presentan durante esta temporada, entre ellas bajas temperaturas, presencia de hielo, posibles nevadas, fuertes vientos y reducción de visibilidad, factores que incrementan considerablemente el riesgo de accidentes para excursionistas, alpinistas y visitantes en general.

Además del riesgo para las personas, las autoridades señalaron que el acceso indiscriminado al volcán Xinantécatl genera impactos ambientales significativos, como erosión del suelo, compactación de senderos, afectaciones a la flora y fauna endémica, así como contaminación por residuos sólidos, por lo que el cierre temporal permitirá la recuperación natural del ecosistema.

La CONANP, en coordinación con instancias estatales y cuerpos de emergencia, mantiene vigilancia permanente en los accesos al Nevado de Toluca y reiteró el llamado a la ciudadanía a no intentar el ascenso por rutas no autorizadas, ya que ingresar sin permiso representa un riesgo grave y puede derivar en sanciones administrativas, además de poner en peligro la vida de los visitantes y de los equipos de rescate.Asimismo, se exhortó a montañistas, deportistas y turistas a respetar los señalamientos, acatar las indicaciones del personal de guardaparques y evitar la difusión de información no oficial sobre supuestas aperturas o accesos alternos.

Finalmente, la dependencia subrayó que cualquier actualización sobre la reapertura del Nevado de Toluca será difundida únicamente a través de canales oficiales, una vez que las condiciones climáticas y ambientales permitan el ingreso seguro y responsable a este emblemático espacio natural del Estado de México.