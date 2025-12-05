Armenta acusó a “El Toñín” de transgresor de la ley

Erika Méndez

El gobernadorAlejandro Armenta Mier acusó a “El Toñín” de transgresor de la ley , no agricultor y consideró que usa dicha actividad para el delito de lavado de dinero.

En entrevista, dijo que el hombre se quiere aprovechar del tema del agua, no asume su responsabilidad, pero espera que no se escude en un partido o campaña política.

Dijo que hubo gobiernos que se encargaban de protegerlo; sin embargo, su administración está actuando de manera correcta con cero tolerancia a la delincuencia y, por ello, han sido premiados por Petróleos Mexicanos (Pemex) con donaciones.