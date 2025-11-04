Toman posesión del cargo Nuevas Consejerías Electorales del IEE

Staff/RG

El día de hoy, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado celebró Sesión Especial con el objetivo de que la C. Christian Mariana Ceballos Garduño y el C. Héctor Tello Hernández, rindieran la protesta de ley para asumir el cargo como Consejera y Consejero Electorales de este Instituto, para el periodo 2025-2032.

Lo anterior, en cumplimiento de los puntos tercero y quinto del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado como INE/CG1162/2025, relativo a la designación de diversas Consejerías Electorales de los Organismos Públicos Locales en el País.

Durante el desarrollo de la Sesión, todas las personas integrantes del Consejo General dieron la bienvenida a las nuevas Consejerías Electorales, destacando la contribución que habrán de realizar a la vida democrática de Puebla, en apego a los principios rectores que rigen a este Organismo.

De esta manera, el IEE refrenda su compromiso con la organización de elecciones locales en el estado de Puebla, fortaleciendo su labor con la incorporación de talento humano especializado.