Realiza Protección Civil retiro de desechos sólidos en alcantarillas pluviales y rescata a pasajeros de vehículo particular

Staff/RG

Derivado de la precipitación pluvial de esta noche, se recibieron reportes ciudadanos de dos vehículos aparentemente varados sobre el puente vehicular de la Vía Corta a Santa Ana, en inmediaciones de la Central de Abasto, por lo anterior la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Dirección de Protección Civil en coordinación con Bomberos del Estado, realizó acciones en favor de la ciudadanía para mitigar riesgos en la zona y garantizar la integridad física de peatones y automovilistas.

Por lo anterior, personal de Protección Civil, acudió al punto señalado, donde se había recibido el reporte de encharcamientos elevados y se encontraban varados un vehículo particular y una unidad de transporte público.

El personal de Protección Civil, realizó trabajos de retiro de desechos sólidos de las bocas de tormenta (alcantarillas pluviales), dejando la vialidad sin riesgo.

La unidad colectiva, no trasportaba pasajeros, mientras que del auto particular se rescataron ilesos a sus dos ocupantes.

Es importante mencionar que, al encontrarse en una emergencia, llame al número 911, con el objetivo de que el personal capacitado realice, con equipo especializado, las maniobras necesarias para atender el reporte.