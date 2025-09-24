Disminuyó 0.9% el IGAE, en julio de 2025, a tasa mensual

Staff/RG

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto plazo.

I. CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

En julio de 2025 y con cifras desestacionalizadas, el IGAE descendió 0.9 % respecto a junio pasado, en términos reales. A tasa anual cayó 1.2 por ciento.

Por componente, las actividades primarias retrocedieron 3.0 %; las secundarias, 1.2 %; y las terciarias, 0.4 % a tasa mensual.

A tasa anual, las actividades primarias disminuyeron 12.2 % y las secundarias, 2.8 por ciento. Las terciarias aumentaron 0.4 %