Captura la FGE a tres probables responsables de homicidio

Staff/RG

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo mediante orden de aprehensión a Laura Elizabeth N., de 35 años, Iván N., de 40 años y Haziel Iván N., de 18 años, presuntamente relacionados con el homicidio de un hombre en inmediaciones de la colonia Galaxia Bosques de Manzanilla de la ciudad de Puebla.

Los hechos que originaron la investigación ocurrieron el pasado 15 de julio, cuando los ahora imputados presuntamente sostuvieron una discusión con la víctima lo que derivó en una agresión física y posteriormente fue atacado con instrumento punzocortante en el abdomen, causándole la muerte en el lugar.

Derivado de la integración de la carpeta de investigación y el análisis de los elementos de prueba, el Ministerio Público solicitó y obtuvo del Juez de Control las correspondientes órdenes de aprehensión, mismas que fueron ejecutadas por agentes investigadores.

Los imputados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y en audiencia inicial el Ministerio Público formulará imputación por el delito referido.