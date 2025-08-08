Fortalece gobierno de Puebla el Sistema de Emergencias Médicas con Motoambulancias

– Con el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta, la administración estatal fortalece el sistema de emergencias médicas.

– Ciudadanos afirman que reciben atención más rápida y digna.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Para la poblana Eve Quiñones, vecina de la colonia 10 de Mayo, el servicio de motoambulancia salva vidas por el tiempo en él acude a brindar rescate. Pues asegura que en una emergencia, el tiempo cuenta, ya que antes tenían que esperar mucho o no había atención integral en los centros de salud. “Estas unidades llegan rápido, traen buen equipo y realmente ayudan”.

Cabe recordar que en un acto sin precedentes en favor de la infraestructura médica del estado, el gobernador Alejandro Armenta entregó diez motoambulancias y equipamiento especializado al personal del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA). Esta iniciativa reafirma la visión del gobierno humanista de que la salud es un componente esencial de la seguridad pública y un derecho irrenunciable.

Las nuevas unidades están diseñadas para brindar atención de estabilización en sitios donde el acceso vehicular es limitado, con equipos como desfibriladores, insumos de curación y herramientas para manejo avanzado de la vía aérea. Estas motoambulancias permiten una respuesta ágil ante emergencias clínicas y traumáticas, muchas veces en lugares públicos o domicilios.

El operador de la unidad 15 del programa Rangers de SUMA, Martín Navarro, señaló que estas unidades han demostrado ser clave para salvar vidas: “Podemos llegar más rápido donde una ambulancia no entra fácilmente, estabilizar al paciente y activar el traslado si es necesario. El tiempo en una urgencia es vital, y con estas motos ganamos minutos que hacen la diferencia”.

Julian Limón, ciudadano que hace deporte en los parques de la ciudad, calificó la medida como un “acierto total” del gobierno: “Nunca imaginamos que un servicio público pudiera implementar algo tan funcional. Esto demuestra un gobierno sensible, que piensa en la gente y actúa con responsabilidad. Agradezco al gobernador Armenta por hacer realidad este programa”.

Con esta acción alineada a la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el pueblo es primero, el Gobierno del Estado muestra que construir paz también implica proteger la vida con infraestructura, atención y rapidez. La supervisión permanente anunciada por el mandatario garantiza que este esfuerzo no quede como un hecho aislado, sino parte de una política pública sólida en favor de la salud y el bienestar de la población.