Avala Congreso del Estado reformas para regular motocicletas y garantizar seguridad

Aprueban exhortos para garantizar derechos de mujeres, migrantes y a la movilidad

Recibe Congreso iniciativas en materia de procuración de justicia

En sesión ordinaria de la LXII Legislatura del Congreso, las y los diputados aprobaron el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, que tiene como finalidad regular la circulación de motocicletas, así como garantizar la seguridad pública y vial.

Al hacer uso de la palabra, el diputado José Miguel Trujillo de Ita señaló que la aprobación del dictamen es fruto de meses de trabajo serio, abierto, colectivo y plural, ya que las reformas fueron construidas con la participación de distintas voces.

“Esta reforma no prohíbe el uso de motocicletas, no criminaliza, no persigue; regula ordena y protege. Esto no es una reforma para unos cuantos, es una reforma pensada desde el principio constitucional de seguridad pública”, indicó.

La diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez expuso que en Puebla se vive una realidad innegable: el uso creciente de las motocicletas, los delitos asociados con la circulación de estas, así como los riesgos que se deben atender y legislar, como la protección a menores respecto de siniestros viales.

Durante su participación, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales señaló que, entre las consideraciones por las que está en contra de la reforma se encuentran las cargas fiscales con motivo de la implementación del distintivo; por su parte, el diputado Rafael Micalco Méndez hizo dos reservas, para que no se incluyera en el dictamen el distintivo en el casco ni el uso de chaleco reflejante, pero la propuesta fue rechazada.

Con las reformas aprobadas, se prohíbe la circulación con placas alteradas u ocultas total o parcialmente, y se establece que en la tarjeta de circulación se deberá especificar la capacidad del vehículo, atendiendo el diseño de fábrica y la establecida en la normatividad aplicable.

Además, que en el casco se adhiera distintivo con código o serie alfanumérica que identifique a la persona, dicho código deberá dirigir al sistema que para el efecto integre la Secretaría de Movilidad y Transporte con base en los datos de las licencias de manejo de motocicletas. El distintivo deberá elaborarse con materiales que no dañen la calidad del casco.

También, se incorporan como obligaciones y criterios: uso de chaleco o chaqueta con al menos el 20 por ciento de material reflejante, obligatorio en cualquier horario para las motocicletas utilizadas para el servicio de mensajería y paquetería; todas las motocicletas deberán circular en todo momento con las luces encendidas; sólo podrá tripular la motocicleta la persona conductora y, en su caso, el número de acompañantes determinados en la tarjeta de circulación, quedando prohibida para menores de 12 años y personas que no puedan sostenerse por sí mismas.

Por otra parte, el Pleno avaló el dictamen para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con la finalidad de actualizar la denominación de la Secretaría de Educación por el de Secretaría de Educación Pública.

APRUEBAN EXHORTOS PARA GARANTIZAR DIFERENTES DERECHOS

Los y las diputadas de la LXII Legislatura aprobaron el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo a que, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Arte y Cultura, la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal DIF, así como con los Ayuntamientos y los Concejos Municipales, implemente programas dirigidos a las mujeres jubiladas, para que sigan desarrollando habilidades en los ámbitos artístico, cultural, educativo y de emprendimiento.

Al respecto, la diputada Modesta Delgado Juárez destacó la importancia de trabajar por la inclusión de las mujeres mayores, para que sean plenas, activas y productivas, además de aprovechar sus conocimientos para transmitirlos a las nuevas generaciones.

El Pleno del Congreso avaló el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación del Estado a que, a través de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas, difunda e implemente las acciones necesarias para agilizar la emisión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y de las actas de nacimiento de las niñas, niños y adolescentes repatriados que lo requieran, garantizando su derecho a la identidad y el acceso a los servicios fundamentales en el territorio nacional y estatal.

Sobre el tema, el diputado José Miguel Trujillo de Ita expuso que con este punto de acuerdo se pretende “hacer patria” y reconocer la identidad de todas las personas, así como recibir con los brazos abiertos a las personas que se integran a la entidad.

Además, la LXII Legislatura aprobó el acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado, para que armonicen o emitan su normatividad en materia de movilidad y seguridad vial, a fin de garantizar el derecho de toda persona a una movilidad asequible, segura, accesible, eficiente, sostenible, de calidad, inclusiva, igualitaria y moderna, y priorizando el desplazamiento de personas peatones, usuarias de vehículos no motorizados y personas con discapacidad.

En su intervención, el diputado Roberto Zataráin Leal expuso que los Ayuntamientos deben actualizar sus reglamentos a partir de lo que se establece en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, priorizando aspectos como cruces bien diseñados, paraderos y transporte digno.

RECIBE CONGRESO INICIATIVAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Durante la sesión, la diputada Beatriz Manrique Guevara presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, con el objetivo de que en la evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades que no estén reservadas a la Federación, la autoridad podrá exceptuar aquellas que por su naturaleza no impliquen una afectación al medio ambiente o representen un beneficio ambiental.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para su estudio y resolución procedente.

El diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para reformar la fracción III del artículo 23 de la Ley de Víctimas del Estado de Puebla, con la finalidad de incorporar expresamente el concepto de “lucro cesante” dentro de la compensación que corresponde a las víctimas, precisando además el criterio para su cuantificación, en concordancia con los más altos estándares en materia de derechos humanos y reparación integral del daño.

También, ingresó una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 131 del Código Penal del Estado, con la finalidad de establecer de manera expresa que cuando la víctima sea una persona menor de edad, adulta mayor, con discapacidad, o se encuentre en un estado de vulnerabilidad que le impida resistirse al daño, la acción persecutoria no prescribirá, a fin de garantizar su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño.

La diputada Guadalupe Yamak Taja presentó una iniciativa para adicionar la fracción IV al artículo 265 del Código Penal del Estado, respecto al delito de estupro que, si la intención del sujeto activo sobre la víctima era relacionada a la trata de personas, se duplicará la pena y se perseguirá de oficio.

En tanto, la diputada Delfina Pozos Vergara, así como la diputada Celia Bonaga Ruiz, en representación del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, presentaron una iniciativa para derogar el artículo 480 del Código Penal del Estado de Puebla, con la finalidad eliminar el tipo penal de ciberasedio.

Las propuestas antes mencionadas fueron turnadas a la Comisión de procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

Además, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó una iniciativa para adicionar en la Constitución que el Congreso del Estado tendrá como facultades garantizar el principio de Parlamento Abierto en el ejercicio de sus funciones legislativas, de fiscalización y de representación, mediante la implementación de mecanismos de transparencia, acceso a la información parlamentaria, participación ciudadana, rendición de cuentas, uso de tecnologías digitales, y fortalecimiento de la ética pública.

Esta iniciativa fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis correspondiente.

Durante la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta y turnó a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia las siguientes propuestas legislativas:

-Iniciativa de la diputada Araceli Celestino Rosas para reformar la fracción XII del artículo 299 del Código Civil del Estado de Puebla para eliminar el término “locura” y sustituirlo por un concepto jurídico claro, preciso y respetuoso de los derechos humanos: la incapacidad real, actual y comprobada para expresar libre y conscientemente el consentimiento matrimonial, establecida mediante resolución judicial que garantice el debido proceso, la presunción de capacidad y la dignidad humana.

-Iniciativa de la diputada Norma Estela Pimentel Méndez para reformar diversas disposiciones del Código Penal, con el propósito de modificar distintos términos para que sean neutros e incluyentes.

-Iniciativa de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala para reformar y adicionar diversas disposiciones al artículo 20 de la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a fin de establecer de forma expresa como atribución de la Comisión Interinstitucional el diseño e implementación de mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación periódica respecto del cumplimiento de las medidas de reparación integral del daño previstas en dicha Ley.

-Iniciativa de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala presentó una iniciativa de reforma al artículo 110 de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, a fin de establecer la obligatoriedad del uso de herramientas tecnológicas en las acciones de prevención, identificación y localización de personas desaparecidas o no localizadas.