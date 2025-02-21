Premio Lo Nuestro 2025: Conoce a los ganadores de la noche

HOLA
En medio de verdadera lluvia de estrellas, esta noche Premio Lo Nuestro reconoce lo mejor de la música latina en una fiesta llena de ritmo. Desde el Kaseya Center de Miami, Florida, en su 37a edición el show celebra a lo grande con una ceremonia de entrega conducida por Laura Pausini, Thalía y Alejandra Espinoza; en donde ya se han revelado algunos de los ganadores de este año. La lista de nominados está encabezada por Becky G y Carín León con 10 menciones cada uno, seguidos por Shakira y Mike Towers, con nueve; y Emilia, Ángela Aguilar, Grupo Frontera y Leonardo Aguilar destacan con ocho.
¡Conoce la lista completa de ganadores de Premio Lo Nuestro 2025!
Artista Premio Lo Nuestro del Año
- Carín León
- Feid
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Karol G
- Maluma
- Myke Towers
- Peso Pluma
- Shakira
- Xavi
Canción del Año
- Feid & Rema – “Bubalu”
- Prince Royce Ft. Gabito Ballesteros -“Cosas de la peda”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida -“Tú Boda”
- Xavi -“La Diabla”
- Myke Towers – “La falda”
- Los Ángeles Azules & Emilia – “Perdonarte ¿para qué?”
- Becky, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar – “Por el contrario”
- Carín León – “La primera cita”
- Shakira & Cardi B – “Puntería”
- Karol G – “Si antes te hubiera conocido” – GANADORA
Álbum del Año
- Carín León – Boca Chueca, Vol. 1
- Ángela Aguilar – Bolero
- Becky G – Esquinas
- Grupo Frontera – Jugando a que no pase nada
- Shakira – Las mujeres ya no lloran
- Prince Royce – Llamada perdida
- Myke Towers – Lveu: Vive la tuya… no la mía
- Marc Anthony – Muévense
- Bad Bunny – Nadie sabe lo que va a pasar mañana
- Fuerza Regida – Pa’ las baby’s y Belikeada
Mejor combinación femenina
- 5 BABYS- KIM LOAIZA, FARIANA, PTAZETA, BELLAKATH & YAMI SAFDIE
- A LAS 12 TE OLVIDÉ- HA*ASH & ELENA ROSE
- CHULO PT. 2- BAD GYAL, TOKISCHA & YOUNG MIKO
- CUIDADITO- BECKY G & CHIQUIS
- JACKPOT- BELINDA & KENIA OS – GANADORAS
- LA_ORIGINAL.MP3- EMILIA & TINI
- LABIOS MORDIDOS- KALI UCHIS & KAROL G
- MI REY, MI SANTO- MARÍA JOSÉ & ANA BÁRBARA
- QUE VUELVA- KANY GARCÍA & CARLA MORRISON
- TROCA- THALIA & ÁNGELA AGUILAR
Colaboración ‘Crossover’ del Año
- 2 THE MOON- PITBULL, NE-YO, AFROJACK FT. DJ BUDDHA
- CHULA- GRUPO FIRME & DEMI LOVATO
- DEGENERE- MYKE TOWERS FT. BENNY BLANCO
- IT WAS ALWAYS YOU (SIEMPRE FUISTE TÚ)- CARÍN LEÓN & LEON BRIDGES
- PUNTERÍA- SHAKIRA & CARDI B – GANADORAS
- TO THE BEAT- DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, REGARD, NATTI NATASHA, SASH!
- TONIGHT (BAD BOYS: RIDE OR DIE)- BLACK EYED PEAS & EL ALFA FT. BECKY G
- VOCATION- OZUNA & DAVID GUETTA
La Mezcla Perfecta del Año
- ENTRE PARÉNTESIS)- SHAKIRA & GRUPO FRONTERA
- BLING BLING- MALUMA, OCTAVIO CUADRAS & GRUPO MARCA REGISTRADA
- COSAS DE LA PEDA- PRINCE ROYCE FT. GABITO BALLESTEROS
- EL CABALLITO- FARIANA & ORO SOLIDO
- FUEGO DE NOCHE, NIEVE DE DÍA- RICKY MARTIN & CHRISTIAN NODAL
- LA TÓXICA- ALEJANDRO FERNÁNDEZ & ANITTA
- LA VIDA ES UNA FIESTA- SERGIO GEORGE & WISIN
- PERDONARTE ¿PARA QUÉ?- LOS ÁNGELES AZULES & EMILIA
- POR EL CONTRARIO- BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR
- UNA VIDA PASADA- CAMILO & CARÍN LEÓN
Tour del Año
- CERRANDO CICLOS TOUR- AVENTURA – GANADORES
- FERXXOCALIPSIS TOUR 2024- FEID
- LUIS MIGUEL TOUR 2023-24- LUIS MIGUEL
- MAÑANA SERÁ BONITO TOUR- KAROL G
- MOST WANTED TOUR- BAD BUNNY
Artista Masculino del Año – Urbano
- BAD BUNNY
- CHENCHO CORLEONE
- DON OMAR
- ELADIO CARRIÓN
- FEID
- MYKE TOWERS
- OZUNA
- RAUW ALEJANDRO
- WISIN
- YANDEL
Artista Femenina del Año – Urbano
- ANITTA
- BAD GYAL
- BELLAKATH
- FARIANA
- GREEICY
- KAROL G
- MARIA BECERRA
- NATTI NATASHA
- NICKI NICOLE
- YOUNG MIKO
Canción del Año – Urbano
- BACCARAT- OZUNA
- BELLAKEO- PESO PLUMA & ANITTA – GANADORES
- CARBON VRMOR- FARRUKO & SHARO TOWERS
- CHULO PT. 2- BAD GYAL, TOKISCHA & YOUNG MIKO
- GATA ONLY- FLOYYMENOR & CRIS MJ
- LA FALDA- MYKE TOWERS
- LA NENA- LYANNO & RAUW ALEJANDRO
- OHNANA- KAPO
- SANDUNGA- DON OMAR, WISIN & YANDEL
- UN PREVIEW- BAD BUNNY
Mejor Canción Trap / Hip Hop – Urbano
- GATA G- RYAN CASTRO
- MONACO- BAD BUNNY
- SI SI SI SI- THE ACADEMY: SEGUNDA MISIÓN, JUSTIN QUILES, SECH, LENNY TAVÁREZ, DALEX,DÍMELO FLOW FT. ELADIO CARRIÓN, BRYANT MYERS & DEI V
- TACOS GUCCI- ANUEL AA
- TRANKY FUNKY- TRUENO
- WIGGY- YOUNG MIKO
Colaboración del Año – Urbano
- 5 BABYS- KIM LOAIZA, FARIANA, PTAZETA, BELLAKATH & YAMI SAFDIE
- ALEGRÍA- TIAGO PZK, ANITTA & EMILIA
- BIEN LOCO- WISIN & MORA
- BORRACHO Y LOCO- YANDEL & MYKE TOWERS
- MÍRAME- BLESSD & OVY ON THE DRUMS
- OTRA VIBRA- LUAR LA L & OZUNA
- PARA SIEMPRE- ZION & LENNOX & ANUEL AA
- PERRO NEGRO- BAD BUNNY & FEID
- POLVO DE TU VIDA- J BALVIN & CHENCHO CORLEONE
- SANDUNGA- DON OMAR, WISIN & YANDEL
Mejor Canción Dembow
- CHE CHE- CHIMBALA
- DÉJENME RULAY- ROCHY RD & DONATY
- DORA- FARIANA & EL ALFA
- ESTE- EL ALFA & NFASIS
- HAY LUPITA- LOMIIEL
Álbum del Año – Urbano
- ATT.- YOUNG MIKO
- CVRBON VRMOR [C_DE:G_D.O.N.]- FARRUKO
- FERXXOCALIPSIS- FEID
- LA JOIA- BAD GYAL
- VEU: VIVE LA TUYA…NO LA MIA- MYKE TOWERS
- MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON)- KAROL G
- MR. W (DELUXE)- WISIN
- NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA- BAD BUNNY
- PORQUE PUEDO- ELADIO CARRIÓN
- RAYO- J BALVIN
Artista Pop Masculino del Año
- CARLOS RIVERA – GANADORA
- DANNY OCEAN
- LUIS FONSI
- MALUMA
- MANUEL MEDRANO
- PEDRO CAPÓ
Artista Pop Femenina del Año
- BELINDA
- ELENA ROSE
- EMILIA
- KALI UCHIS
- KANY GARCÍA
- LAURA PAUSIN
- SHAKIRA
- THALIA
Grupo o Dúo del Año Pop / Rock
- CAMILA
- DARUMAS
- HA*ASH
- RAWAYANA
- REIK
- THE WARNING
Artista Revelación del Año Masculino Pop-Rock / Urbano
- CA7RIEL & PACO AMOROSO
- CLARENT
- DND | DO NOT DISTURB
- FLOYYMENOR
- IZAAK
- KAPO
- LUAR LA L
- MAISAK
- TIMØ
- VENESTI
Artista Revelación del Año Femenino Pop-Rock / Urbano
- BELLAKATH
- DARUMAS
- DAYMÉ AROCENA.
- ELA TAUBERT – GANADORA
- IREPELUSA
- JUDELINE
- LETÓN PÉ
- MARI
- PAOLA GUANCHE
- YAMI SAFDIE
Canción del Año Pop
- CÓMO PASÓ?- ELA TAUBERT
- ABRIL- REIK
- FRÍA- ENRIQUE IGLESIAS & YOTUEL
- LA_ORIGINAL.MP3- EMILIA & TINI
- LOS DOMINGOS- SEBASTIÁN YATRA
- MEJOR QUE AYER- DIEGO TORRES
- SANTA MARTA- LUIS FONSI & CARLOS VIVES
- VERANO EN NY- MANUEL MEDRANO
Canción del Año Pop / Balada
- CORAZÓN EN COMA- CAMILA & EDEN MUÑOZ
- FUEGO DE NOCHE, NIEVE DE DÍA- RICKY MARTIN & CHRISTIAN NODAL
- LO QUE NOS FALTÓ DECIR- JESSE & JOY – GANADORES
- NO SÉ QUIEN SOY- OLGA TAÑÓN & LENIER
- PARA TI- CARLOS RIVERA
- QUE VUELVA- KANY GARCÍA & CARLA MORRISON
- ROMA- LUIS FONSI & LAURA PAUSINI
- SOMOS NOVIOS- ÁNGELA AGUILAR FT. TRIO LOS PANCHOS
Mejor Canción Latin Fusion Pop
- BRUJERIA!- JUDELINE
- LA QUE PUEDE, PUEDE- CA7RIEL & PACO AMOROSO
- LEJOS DE TI- THE MARÍAS
- SIENTO QUE MEREZCO MÁS- LATIN MAFIA – GANADORES
- VENEKA- RAWAYANA & AKAPELLAH
Mejor Canción de Música Cristiana
- BONITA- DADDY YANKEE
- CONÉCTATE CONMIGO- GOCHO, REDIMI2 & WISIN
- HERMOSO MOMENTO – REMIX- FARRUKO & KAIRO WORSHIP
- LIBRE- ALEX CAMPOS & TAUREN WELLS
- MAMBO 23- JUAN LUIS GUERRA 4.40
- PRIMERO NOS AMÓ- MATTHEW HOTTON & MARCOS WITT
Álbum del Año / Pop – Urbano
- MP3- EMILIA
- EL VIAJE- LUIS FONSI
- FUNK GENERATION- ANITTA
- GARCÍA- KANY GARCÍA
- HOTEL CARACAS- MAU Y RICKY
- LAS MUJERES YA NO LLORAN- SHAKIRA
- NASTY SINGLES- NATTI NATASHA
- PANORAMA- REIK
- REFLEXA- DANNY OCEAN
- TRACKHOUSE- PITBUL
Colaboración del Año / Pop – Urbano
- BUBALU- FEID & REMA
- CALOR- NICKY JAM & BEÉLE
- EXTRAÑÁNDOTE- ZHAMIRA ZAMBRANO & JAY WHEELER
- LA MISIÓN- PISO 21 & WISIN
- OA- ANUEL AA, QUEVEDO, MALUMA FT. MAMBO KINGZ & DJ LUIAN
- PUNTERÍA- SHAKIRA & CARDI B – GANADORAS
Canción del Año / Pop-Urbano
- AMOR- DANNY OCEAN
- EL YATE- LENNY TAVÁREZ
- FANÁTICA DEL REGGAETÓN- VENESTI
- FUNK RAVE- ANITTA
- LOVEO- DADDY YANKEE
- OJOS. LABIOS. CARA- MANUEL TURIZO
- PASADO MAÑANA- MAU Y RICKY
- TOMMY & PAMELA- PESO PLUMA & KENIA OS
- TOUCHING THE SKY- RAUW ALEJANDRO
- YA NO TE EXTRAÑO- NATTI NATASHA
Canción del Año – Pop-Urbano / Dance
- COMO LA FLOR- PLAY-N-SKILLZ, NATTI NATASHA & DEORRO
- FREAK 54 (FREAK OUT)- PITBULL & NILE RODGERS
- TE VA A DOLER – DEORRO REMIX- THALIA & DEORRO
- TOUCHING THE SKY- RAUW ALEJANDRO
- VOCATION- OZUNA & DAVID GUETTA
Mejor ‘Euro-Song’ / Pop – Urbano
- 4TO 23- AITANA
- CHULO PT.2- BAD GYAL, TOKISCHA & YOUNG MIKO
- COLUMBIA- QUEVEDO
- LA REINA- LOLA INDIGO
- MADRID CITY- ANA MENA
Artista del Año – Tropical
- CARLOS VIVES
- GENTE DE ZONA
- JERRY RIVERA
- JUAN LUIS GUERRA 4.40
- LA INDIA
- LUIS FIGUEROA
- MARC ANTHONY
- OLGA TAÑÓN
- PRINCE ROYCE
- SILVESTRE DANGOND
Canción del Ano – Tropical
- ALE ALE- MARC ANTHONY
- BANDIDO- LUIS FIGUEROA
- LA CAPI- MYKE TOWERS
- MAMBO 23- JUAN LUIS GUERRA 4.40
- NO LE CUENTES- JERRY RIVERA
- OTRA NOCHE MÁS- VÍCTOR MANUELLE FT. FRANKIE RUIZ
- QUIÉREME MENOS- NATTI NATASHA
- SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO- KAROL G
- UNA VIDA BUENA- KANY GARCÍA
- UNA VIDA PASADA- CAMILO & CARÍN LEÓN
Colaboración del Año – Tropical
- CELIA- GENTE DE ZONA & CELIA CRUZ
- COSAS DE LA PEDA- PRINCE ROYCE FT. GABITO BALLESTEROS
- EL CABALLITO- FARIANA & ORO SOLIDO
- FUERA FUERA- LA INDIA & JACOB FOREVER
- LA VIDA ES UNA FIESTA- SERGIO GEORGE & WISIN
- NO ES NORMAL- VENESTI, NACHO & MAFFIO
- PLIS- CAMILO & EVALUNA MONTANER – GANADORES
- SALSA DE AHORA- MOTIFF, JONATHAN MOLY, LUIS FIGUEROA FT. JIMMY RODRIGUEZ, RONALDBORJAS & NESTY
- TÚ O YO- SILVESTRE DANGOND & CARLOS VIVES
- VAMOS A SER FELIZ- OLGA TAÑÓN & CHRISTIAN ALICEA
Artista Masculino del Año – Música Mexicana
- ALEJANDRO FERNÁNDEZ
- CARÍN LEÓN – GANADOR
- CHRISTIAN NODAL
- GABITO BALLESTEROS
- JUNIOR H
- LEONARDO AGUILAR
- PEPE AGUILAR
- PESO PLUMA
- XAVI
- ÓSCAR MAYDON
Artista Femenina del Año – Música Mexicana
- AIDA CUEVAS
- ANA BÁRBARA
- ÁNGELA AGUILAR
- CAMILA FERNÁNDEZ
- CHIQUIS
- KARINA SOFIA
- LILA DOWNS
- LUPITA INFANTE
- MAJO AGUILAR
- YURIDIA
- BANDA LOS RECODITOS
- FUERZA REGIDA
- GRUPO FIRME
- GRUPO FRONTERA
- INTOCABLE
- LOS ÁNGELES AZULES
Artista Revelación – Música Mexicana
- CALLE 24
- CHINO PACAS
- CODICIADO
- EL PADRINITO TOYS
- GABITO BALLESTEROS
- NETON VEGA
- ÓSCAR MAYDON
- TITO DOUBLE P
- VICTOR MENDIVIL
- XAVI – GANADOR
Canción del Año – Música Mexicana
- BUSCÁNDOLE A LA SUERTE- JULIÓN ÁLVAREZ Y SU NORTEÑO BANDA
- DE LUNES A LUNES- GRUPO FRONTERA & MANUEL TURIZO
- LA BODA- ÓSCAR MAYDON & FUERZA REGIDA
- LA DIABLA- XAVI
- LA INTENCIÓN- CHRISTIAN NODAL & PESO PLUMA
- OBSESIÓN- INTOCABLE
- PERDONARTE ¿PARA QUÉ?- LOS ÁNGELES AZULES & EMILIA
- POR EL CONTRARIO- BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR
- PRIMERA CITA- CARÍN LEÓN – GANADOR
- VAS A QUERER VOLVER- BANDA LOS RECODITOS
Colaboración del Año – Música Mexicana
- (ENTRE PARÉNTESIS)- SHAKIRA & GRUPO FRONTERA
- ALUCIN- EUGENIO ESQUIVEL, GRUPO MARCA REGISTRADA & SEBASTIAN ESQUIVEL
- BANDIDO DE AMORES- LEONARDO AGUILAR & PEPE AGUILAR
- BLING BLING- MALUMA, OCTAVIO CUADRAS & GRUPO MARCA REGISTRADA
- DOS DÍAS- TITO DOUBLE P & PESO PLUMA
- EL HUMO DE MI GALLO- BANDA LOS SEBASTIANES DE SAÚL PLATA & EDGARDO NUÑEZ
- LA CUMBIA TRISTE- LOS ÁNGELES AZULES & ALEJANDRO FERNÁNDEZ
- MERCEDES- BECKY G FT. ÓSCAR MAYDON
- NATANAEL CANO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 59- BIZARRAP & NATANAEL CANO
- SI NO QUIERES NO- LUIS R CONRIQUEZ & NETON VEGA
Canción Banda del Año
- BANDIDA- LA ADICTIVA, GRUPO MARCA REGISTRADA & MONTANA
- BANDIDO DE AMORES- LEONARDO AGUILAR & PEPE AGUILAR
- EL HUMO DE MI GALLO- BANDA LOS SEBASTIANES DE SAÚL PLATA & EDGARDO NUÑEZ
- TU PERFUME- BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
- VAS A QUERER VOLVER- BANDA LOS RECODITOS
Canción Mariachi / Ranchera del Año
- CUÉNTAME- MAJO AGUILAR & ALEX FERNÁNDEZ
- LA TÓXICA- ALEJANDRO FERNÁNDEZ & ANITTA
- LAMENTABLEMENTE- PEPE AGUILAR & CARÍN LEÓN
- MI ETERNO AMOR SECRETO- YURIDIA & EDEN MUÑOZ
- NECESITO UN SEGUNDO- CHAYANNE
- POR EL CONTRARIO- BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR
Canción Norteña del Año
- QUIÉN TE CREES PARA OLVIDARME?- ADRIEL FAVELA & DUELO
- BUSCÁNDOLE A LA SUERTE- JULIÓN ÁLVAREZ Y SU NORTEÑO BANDA
- MI CASTIGO- INTOCABLE
- NETA QUE NO- LA FIERA DE OJINAGA
- PERRO AMOR- LA MAQUINARIA NORTEÑA
Fusión Música Mexicana del Año
- FIRST LOVE- OSCAR ORTIZ & EDGARDO NUÑEZ
- LA DIABLA- XAVI
- MEJORES JORDANS- VICTOR MENDIVIL & ÓSCAR MAYDON
- MERCEDES- BECKY G FT. ÓSCAR MAYDON
- YA PEDO QUIÉN SABE- GRUPO FRONTERA & CHRISTIAN NODAL
Mejor Electro Corrido – Música Mexicana
- EXCESO- SEBASTIAN ESQUIVEL, BLESSD & EUGENIO ESQUIVEL
- FRESA CON CREMA- LALO CRUZ
- GABACHAS- CODICIADO, JOAQUIN MEDINA & SHEENO
- HARLEY QUINN- FUERZA REGIDA & MARSHMELLO
- TEKA- PESO PLUMA & DJ SNAKE
Álbum del Año – Música Mexicana
- AQUÍ HAY PARA LLEVAR- LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO
- BOCA CHUECA, VOL.1- CARÍN LEÓN
- ESQUINAS- BECKY G
- JUGANDO A QUE NO PASA NADA- GRUPO FRONTERA
- MODUS OPERANDI- INTOCABLE
- PA LAS BABY’S Y BELIKEADA- FUERZA REGIDA
- PRESENTE- JULIÓN ÁLVAREZ Y SU NORTEÑO BANDA
- RAÍZ NUNCA ME FUI- LILA DOWNS, NIÑA PASTORI & SOLEDAD
- SOY COMO QUIERO SER- LEONARDO AGUILAR
- TE LLEVO EN LA SANGRE- ALEJANDRO FERNÁNDEZ
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