PRIAN o PRIMOR, gobernará en México 24-30

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Para qué tanto “te odio con odio jarocho”

Encuestas, encuestas y más encuestas…Cuánto te cuestan…Dicen que según el sapo es la pedrada…Tal parece que así es en esta etapa final de la jornada electoral del 2 de junio próximo…

A diario a nivel nacional y local la mayoría de todas las encuestadoras existentes, formales y “patitas” que se soltaron en esta temporada, dijera alguien “de zopilotes”, dan amplia ventaja a las candidaturas, del partido en el poder, Claudia Sheinbaum Pardo, y estatal a gobernador, Alejandro Armenta Ruíz, sobre sus adversarios: Xochitl Gálvez Ruíz y Jorge Álvarez Máynez y en Puebla, Eduardo Rivera Pérez y Fernando Morales Martínez. Presumen cifras de 20 o más puntos arriba. Pero por lo menos hay 2 o tres encuestadoras cuyos resultados de sus trabajos son de menos de 2 cifras o están a pocos puntos.

Como ejemplo, en el caso Puebla, vemos que Massive Caller, en la encuesta levantada el día 19 de mayo el asunto estaba así: Alejandro Armenta 45.4%: Eduardo Rivera 43.6% y Fernando Morales 2.3% y un 8.7% aún no decide por quién votar. Peeero en unas 1|0 encuestas de El Economista, El Universal, Demoscopia Digital, Mitofsky, entre otras, Armenta Mier, arrasa con más de 20 puntos…

En cuanto a la encuesta Presidencial, Massive Caller, da estos números: Xóchitl tiene 40.2%, Claudia 39.6 y Máynez 9.7% y, Aun no decide 10.5…Otras como Cripes dan 56.86% a Sheinbaum, 36.89 a Xóchitl y 3.34% a Máynez y 2.91 aún no sabe… Mitofsky, De las Heras Demotecnia, y demás muestran una brecha insalvable que hasta parece que el 2 de junio es un evento de puro trámite…como dijo recientemente la candidata del oficialismo…Quienes han pagado o patrocinado las encuestas o sondeos; dónde se llevaron a cabo los trabajos y lo esencial…”quien pompó” las publicaciones…será un misterio a resolver, o las autoridades electorales se pondrán enérgicas…veremos…

Afortunadamente este tipo de contaminación que aportan los políticos de todos los partidos, ya se agotó, pues la última publicación y difusión de esas encuestas será el miércoles próximo día 29. La verdadera, la real será el 2 de junio, cuando los ciudadanos, el pueblo con su credencial de elector, acuda a las urnas a depositar su voto en favor de las candidatas y candidatos de su preferencia. Ese día decidirá si continúa con los actuales gobiernos o desea un cambio que lo conduzca hacía el futuro al que aspira o merece…

Mientras eso ocurre seguiremos soportando la contaminación de spots partidarios, de toda la propaganda de aspirantes y de la difusión de entrevistas de los protagonistas de todos los partidos. De mítines de cierres de campaña, dónde seguirán acusaciones a los adversarios del PRIAN, por un lado y a los de Morena, por el otro…peeerooo, qué creen. Los morenos de hoy, son los prianistas de ayer que perdieron la memoria, y otra cosa…

Recuerdo que allá por los años 70s del siglo pasado, Puebla, se desenvolvía en un caos por las luchas dentro del partido hegemónico, el PRI, cayeron varios gobernadores hasta que llegó el doctor Alfredo Toxqui Fernández de Lara (QEDP) quien tuvo como uno de sus lemas la frase: “Cancelemos odios y rencores”.

A PROPÓSITO DEL PRIAN podría aplicar otra frase. Esta del comediante, Luis de Alba, que expresaba: “te odio con odio jarocho”, lo que se hizo muy popular entre la sociedad mexicana allá por los 70s y 80s del siglo XX. Tal parece que muchos priístas de esos tiempos, hoy, que manejan a los morenistas, que no alcanzaron alturas en el PRI, el PAN, PRD, ni en los actuales socios de los guindas, como el PT y el PVEM y se refugiaron en el partido creado por YSQ, manifiestan, cierto “odio jarocho” -ninguna referencia al pueblo de Veracruz- porque todos los males que enfrentamos los mexicanos son culpabilidad de esos corruptos que se enquistaron en el poder. Ahora , dicen en los gobiernos morenistas, “estamos trabajando en favor de los pobres y combatiendo a la corrupción y corruptos, proporcionando bienestar al pueblo”… “nada con el PRIAN,, ni con los conservadores” y bla…bla…bla… para que el pueblo, la sociedad abrumada, no se entere de lo que pasa en todo México, y Puebla no está exenta de la violencia, apenas ayer ocupó el primer sitio en lo referente a homicidios con 8 y Nuevo León y el Edomex con 7, cada entidad…Así que continuaremos escuchando los lamentos hasta el 2 de junio, pues gane quien gane, seguirán en los gobiernos priístas de ayer que siguen en su partido y priístas de ayer y anteayer, al frente de Morena, operando la llamada 4T…ante las altas temperaturas, por el clima y el tiempo político-electoral que tenemos encima, es necesario que las autoridades estatales y municipales, al igual que las electorales tomen las medidas necesarias para garantizar paz y seguridad en la entidad…

LA ALIANZA NACIONAL de Pequeños Comerciantes -ANPEC- ha declarado que la Ley Seca que se decreta durante los comicios electorales, como los que se llevarán a cabo este próximo 2 de junio, pretende garantizar la mayor cantidad de votantes en las urnas.

Durante la misma, abunda, se prohíbe la venta de alcohol con la intención de evitar su consumo, procura minimizar el riesgo de que las personas se olviden o decidan no ir a votar como consecuencia de la fiesta de la noche anterior. Esta medida, como se ha demostrado con anterioridad, no contribuye en lo más mínimo para tal fin, y sí queda claro que la prohibición termina por funcionar como piscología inversa, convoca a la gente a rebelarse contra ella, provoca, más que otra cosa, alteración en el orden del mercado y estimulación del mercado ilegal de venta de alcohol, pues los consumidores buscan de una u otra forma hacerse del producto de su interés. Después de algunas consideraciones, formalmente solicitan se ponga un alto a ese decreto…Hasta la próxima…D.M.