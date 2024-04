Concluyen clases magistrales en la UDLAP, en el marco de la XVI edición del Festival Pasión

Staff/RG

Cholula, Puebla; a 9 de abril de 2024.- Un curso y cuatro clases magistrales se realizaron en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), en el marco de la XVI edición del Festival Pasión: “Cantos de Ida y Vuelta. De Puebla para Hispanoamérica”, evento organizado en conjunto con el H. Ayuntamiento de Puebla a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL). Entre estas actividades, de las cuales fue sede la UDLAP, destaca el regreso a la institución educativa de Horacio Franco, flautista, director y profesor de música.

Al arribar a la sala de recitales del Colegio Cain Murray de la UDLAP, Horacio Franco compartió algunas palabras con los cantantes y músicos que estuvieron presentes en su clase magistral. En esta intervención resaltó que los músicos son “atletas de alto rendimiento”, pues se mantienen siempre en constante formación, estudiando y mejorando, ya que, en la música “tener talento y pasión” no es lo único; “si no hay calidad de trabajo, no llegas a ningún lado”, afirmó.

Asimismo, explicó que, desde su experiencia, el estudio de la música es una pirámide escalonada formada por cuatro niveles: en el primero se debe buscar una buena técnica, ya que ésta “es la base fundamental de la educación de un cantante o músico, es lo que te va a dejar ser eficiente hasta el día que te mueras. Esa técnica es un arte de acondicionamiento físico”. El segundo peldaño es la teoría musical; como tercero se refirió a la aplicación de los dos anteriores que comprende la técnica y la teoría; para así llegar al cuarto nivel en donde se logra transmitir lo que sienten.

Posteriormente, el maestro Horacio Franco junto a la mezzosoprano la Dra. Paola Gutiérrez y la pianista Elena Anányeva, realizaron una práctica con algunos de los asistentes, entre éstos participaron el tenor Rogelio Marín, Julia Alejandra Gómez Munguía cantante de ópera y becaria artística UDLAP, así como Carlos y Luciano, dos flautistas que además de recibir la retroalimentación del músico, compartieron algunas notas con el maestro Franco.

Finalmente, con la experiencia y conocimiento que le caracteriza, Horacio Franco realizó comentarios respecto a la técnica en la ejecución musical y vocal, por lo que a los cantantes les sugirió un trabajo más profundo sobre los textos que interpretan, tratando de “recitarlos” y vocalizarlos acorde al idioma de origen, además junto a la mezzosoprano Paola Gutiérrez, enfatizó en la práctica diaria.

También se realizó la clase magistral “Cantatas y sonatas de ambos lados del Atlántico” impartida por el Ensamble El Caracol con la guía de Roberto Rivadeneyra Rosas PUNA y el Mtro. Víctor Vázquez Hernández, orgulloso egresado de la UDLAP. Por su parte, la Dra. Paola Gutiérrez también impartió un curso de canto, y los ensambles: La Fontegara y Tembembe, dieron otras dos clases magistrales.

Respecto a estas actividades, Joaquín Cruz Martínez, director de Actividades Culturales de la UDLAP, expresó su entusiasmo por el impulso que se le da a la música barroca a través de esta iniciativa, así pues, celebró la suma de la UDLAP al trabajo que ha realizado el IMACP por 16 años de la mano de la maestra Dalila Franco. “Escuchar voces como las del Coro de Cámara UDLAP y a Horacio Franco en la flauta, hace imprescindible este tipo de proyectos”, añadió.

Es importante recordar que El Festival Pasión “Cantos de Ida y Vuelta. De Puebla para Hispanoamérica”, concluyó el 7 de abril tras una extensa oferta de actividades que incluyó nueve actividades académicas y nueve conciertos realizados en espacios como el Patio de Palacio Municipal de la ciudad de Puebla, el templo de la Santísima Trinidad, la sala de recitales del colegio Cain-Murray de la UDLAP, el templo Conventual de la Soledad, el Teatro de la Ciudad y el Zócalo de Puebla.