En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Nubarrones negros

Sin duda alguna la disputa mediática que se ha desatado entre Televisión Azteca y su propietario, el magnate Ricardo Salinas Pliego y el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, podría tener implicaciones negativas en lo que refiere a sus equipos de fútbol, dígase Club Puebla y Mazatlán.

Mire usted, en una disputa como la que estamos viendo, es difícil que nadie salga herido. Salinas Pliego es un empresario poderoso sin duda alguna y además uno de los hombres más ricos de nuestro país; sin embargo, el Presidente es el hombre más poderoso del país por encima de quien sea.

Salinas ha mostrado valor para enfrentarlo, de eso ni duda cabe, pero las implicaciones que esto puede tener podrían, desde mi punto de vista, ser desastrosas para el fútbol en Puebla y por supuesto en Mazatlán.

Salinas sabe bien que al Presidente le quedan más o menos seis meses en el poder y apuesta a que el tiempo se le agote y además a que el partido Morena pierda las elecciones presidenciales del 2 de junio.

Cuando los problemas llegan a un emporio como TV Azteca, me queda claro que lo que menos importa son los equipos de futbol.

¿Qué pasaría si Morena gana las elecciones Presidenciales y la estatal y municipal de Puebla?

Según me dicen, en el ambiente futbolístico se viene un ahorcamiento financiero en Mazatlán, donde versiones gubernamentales de aquel estado afirman que el gobierno aporta alrededor de 450 millones de pesos para la manutención del equipo y supuestamente vendría ya un recorte de esos recursos para asfixiar a la organización y obligarlos a poner dinero del suyo para sostener al equipo en aquella entidad.

En Puebla no hay tal apoyo, tampoco lo ha habido y es por eso que la escuadra se ha visto obligada a vender lo que va saliendo para acompletar los 400 millones de pesos anuales que más o menos cuesta el equipo.

Independientemente que es la franja el equipo que menores ingresos por televisión tiene al juntar más o menos 100 millones anuales.

Es decir, el equipo se tiene que mantener con sus propios ingresos y de a poco se ha agotado la venta de jugadores, lo que complica la situación financiera.

Hago una reflexión, si cuando el dueño (el verdadero) no tenia el conflicto en el que se encuentra (tenga razón o no), ¿cree usted que con esta bronca encima, le invertirá dinero al equipo? En lo personal lo dudo mucho.

Por otro lado, hasta donde sé y eso habría que corroborarlo, el supuesto contrato de comodato que se había firmado con el gobierno del estado donde primero se dijo que era por 25 años y después que por 15, se dice que no está firmado, pues a diferencia de Pericos de Puebla (escuadra de béisbol en la entidad) sí se anunció con bombo y platillo y ese sí es una realidad con el exitoso empresario Pepe Miguel Bejos.

Me pregunto también… ¿Qué gobierno de Morena se la jugaría a darle la contra al mandatario del país apoyando a uno de los equipos del, digamos, ‘adversario’ número uno del Presidente?

Es cierto que vienen elecciones y que a partir del 3 de junio sabremos con certeza quién conducirá los destinos del país y del estado de Puebla, pero también es cierto que el cambio o los cambios de gobierno se darán hasta octubre en el país y hasta diciembre en el estado de Puebla.

Como dato adicional le comento que el equipo camotero estará perdiendo para el mes de mayo 50 puntos de dos de las temporadas de Larcamón y para el próximo año futbolístico estará dejando atrás otros 44 puntos lo cual no es buen presagio, pues a la fecha la franja ha sumado 5 puntos en 12 jornadas y de seguir esta tendencia, pronto estará en posición de multa, la cual habría que ver si la situación que prevalezca en la escuadra para esas fechas le van a permitir pagar la famosa multa.

¿Vendrá alguna autoridad gubernamental que esté dispuesta a rescatar al Puebla?

De verdad que es una pregunta que lacera al aficionado poblano.

El panorama para la franja generalmente está nublado, pero en esta ocasión se ve el cielo negro, negro, que le digo negro, morado.

Director Deportivo

En ese tema al parecer ni con Juan Ignacio Palou, ni tampoco con Luis Miguel Salvador se llegó a ningún acuerdo.

Veremos qué decisión toma Gabriel Saucedo pues según me dijeron, estarían viendo la posibilidad de traer a alguien del exterior.

El verdadero problema radica en el tema económico, primero en el sueldo que se le ofrece al director deportivo y después en el raquítico presupuesto que se tiene para contrataciones.

Bien harían en sacar a los vividores que se encuentran en las oficinas donde alrededor de 60 a 70 personas dizque trabajan y cobran y lo único que hacen la gran mayoría es rascarse ya sabe usted qué.

Bravos de Juárez vs Puebla

Los pronósticos no fallaron y desgraciadamente la franja terminó por darle vida a otro equipo cadáver como Bravos de Juárez quienes después de 15 partidos y 150 días, lograron conseguir una victoria.

El resultado deja a la franja con 5 puntos de 36 disputados con el farol rojo del torneo.

La crisis es una terrible realidad y a decir verdad se ve complicado retomar el rumbo pues con 5 partidos por delante y rivales como Tigres, Chivas, Cruz Azul, Xolos y América la cosa está más que ‘prieta’.

En cuanto a Carevic y sus dos partidos al frente del equipo donde jugando de visitante perdió en ambos casos, creo que existen algunas cosas rescatables, el equipo está limitado, la defensa en especial está sufriendo en demasía y es que 31 goles recibidos en 12 partidos es mucho.

Sin embargo, al menos veo más espíritu de los jugadores; Cavallini está metido y se le ve en su accionar y lo más importante es el regreso de Santiago Ormeño quien en ambos encuentros logró anotar y pareciera que está de regreso.

Al menos anotaron 4 goles en los últimos dos partidos, lastimosamente en ambos salimos con la derrota.

El viernes viene Tigres y veremos si en casa se logra dar un campanazo o se sigue en el tobogán.

Un tobogán propiciado por quienes la silla los perdió.

Unos se dedicaron a operarse la cara,ponerse pelo, nalgas postizas y soñar con ser lo que no son.

Otros a tener amantes a costillas del club y comprar hasta departamentos en Puebla y Mazatlán.

Otros a robarse las camisetas y manejar la reventa de boletos y palcos para mejorar su situación económica.

Algunos ya no están, otros siguen y mientras sigan nada cambiará.

Dicen que el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe.

Triste por donde se le vea, sin duda a nadie podría darle gusto esta situación, aunque a decir verdad y no me dejarán mentir, se los he venido diciendo hace varios años.

Veremos qué tanto pesa el factor Salinas-Obrador en el futuro del equipo de la franja.

El tiempo nos los dirá.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

