Casadxs y Felices: el 49% dice que el Secreto está en la Cama

A medida que transcurre el tiempo en una relación de pareja es común que muchas actividades se vuelvan monótonas y la pasión tiende a disminuir. Por estudios, sabemos que solo el 50% de las parejas que han superado los tres años de relación afirman estar plenamente satisfechas sexualmente, lo cual se refleja también en la estabilidad del vínculo.

¿Y cuáles son las razones de insatisfacción sexual en pareja? Las principales (pero no únicas): “Tenemos muy poco sexo”, “Falta de deseo sexual en mi pareja”, “Muy poca creatividad sexual”, Discusiones / problemas en la relación, “Mi propia falta de deseo sexual”.

¿Es inevitable estar menos contentos con el sexo en pareja? No. Hablar de ello puede contribuir a aumentar la satisfacción sexual. Según un estudio de 2018, las mujeres que se comunicaban más sobre sexo tenían más probabilidades de llegar al orgasmo con más frecuencia. A pesar de esto, más de la mitad (55,4%) de las mujeres informaron que habían querido comunicarse con su pareja sobre sexo, pero decidieron no hacerlo. Las razones más comunes incluyeron el temor a herir los sentimientos de la pareja y la vergüenza.

Entendemos que a veces hablar de sexo con nuestra pareja puede ser complicado, pero es cierto que, tal como apunta la sexóloga de Platanomelón Beti Badia “para tener relaciones sanas hacen falta conversaciones incómodas”. Y es que sí, es necesario tener conversaciones fuera del dormitorio para que dentro de él las cosas fluyan. Aun así, la comunicación sexual puede ser algo mucho más sencillo de lo que parece. La sexóloga nos avanza dos claves:

● Comunicación no verbal: No toda la comunicación sexual tiene que llevar una larga y extensa conversación. Utilizar la comunicación no verbal durante el sexo, guiando con la mano a nuestra pareja sexual, por ejemplo, o diciéndole lo que sí y lo que no nos apetece, también es una manera de comunicarnos, conocernos más y conectar con la otra persona.

● Empezar por lo general: Una de las maneras más fáciles de introducir la comunicación sexual en pareja es empezar hablando del sexo en general, con naturalidad, y sin especificar ni personalizar. A partir de aquí podemos hablar luego de nuestra perspectiva más individual de una manera asertiva. Por ejemplo, “He visto que ha salido este documental sobre sexualidad y me ha parecido muy interesante, ¿te apetece que lo veamos juntxs?”

