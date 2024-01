Logros Destacados en el Informe del Sistema Estatal DIF de Puebla con la Participación de Fernando Morales, Diputado Local

Staff/RG

En el reciente informe de actividades del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) de Puebla celebrado en el Centro de Convenciones, la presidenta honoraria Gabriela Bonilla Parada resaltó significativos logros en el último año. El evento contó con la presencia del Diputado Local Fernando Morales, quien comentó “la política pasa a un segundo término cuando nosotros nos encontramos y nos reencontramos como seres humanos, si somos mejores seres humanos seremos mejores políticos”

Uno de los hitos destacados por Bonilla Parada fue la adopción de 21 menores en tan solo 12 meses. Este logro, señaló, refleja el compromiso del SEDIF con el bienestar de las familias poblanas. Acompañada por su esposo, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Bonilla Parada enfatizó que el “corazón” de la administración estatal late más fuerte gracias a acciones concretas para el beneficio de la comunidad.

Lo anterior fue presentado como el doceavo latido del informe de actividades de Gaby Bonilla, aunque para Fernando Morales hubo más momentos destacados “El ver a esta muchacha del implante coclear, a la niña que recibió su prótesis de pierna, y a Ana Miri, la niña que fue recibida en el seno de una familia son cosas que no tienen valor, que no tienen como valorarse más allá de como ser humano”

Ana Miri fue adoptada gracias a los esfuerzos de Bonilla Parada y el personal del SEDIF. La presidenta honoraria destacó que, bajo su gestión, se agilizaron los trámites de adopción, permitiendo a familias como la de Ana Miri pasar su primera Navidad junto a sus nuevos padres Alberto y Tere.

Fernando Morales, en su carácter de Diputado Local de Puebla, alabó estos esfuerzos y destacó que eventos como estos trascienden la política, centrándose en el bienestar humano. Morales expresó su orgullo por haber contribuido desde el Congreso del Estado para que este trabajo se llevara a cabo.

En un tono apolítico, el Diputado concluyó “Hoy yo agradezco al Gobernador del Estado, a su esposa Gabriela Bonilla por esta invitación que me hicieron como legislador, me siento orgulloso de haber colaborado desde el congreso del estado para que este trabajo se pueda llevar a cabo, hoy no hablamos de política, hablamos de las familias de Puebla”

Logros Destacados en el Informe del Sistema Estatal DIF de Puebla con la Participación de Fernando Morales, Diputado Local

Estas palabras reflejan el compromiso de Morales con el bienestar de la comunidad y su convicción de que el ser humano debe estar en el centro de toda acción social.