Puebla capital, entre los mejores destinos turísticos de México: Trip Advisor

RDS/STAFF

Puebla se encuentra en la lista de los ganadores del premio Best of the Best de los Travelers’ Choice Awards, misma que fue votada por personas que disfrutaron el destino y emitieron sus reseñas y opciones excepcionales de los hoteles, restaurantes y actividades durante un período de 12 meses.

Menos del 1% de los 8 millones de listados en TripAdvisor son galardonados como Best of the Best, lo que indica el más alto nivel de excelencia en viajes.

En la reseña de los galardonados, Puebla se describe como un lugar excepcional que vive a la sombra del volcán activo Popocatépetl, caracterizada por sus edificaciones coloridas con azulejos de Talavera y aclamada como la cuna del mole poblano; así, el municipio representa lo mejor de México.

Además, recibió una excelente calificación sobre: Vida nocturna, Tours históricos, Bares, Tours arqueológicos, por lo que Puebla se consolida como un destino preferido para este 2024.