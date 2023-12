Este es el calendario de la Selección Mexicana para el 2024

FÚTBOL TOTAL

Te presentamos el calendario de la Selección Mexicana para el 2024 con los duelos ya confirmados para el Tricolor. Sin duda alguna, los dirigidos por Jaime Lozano tendrán una tarea importante en el siguiente año para intentar colocarse como un combinado sólido y que está tomando un rumbo pensando en la Copa del Mundo de 2026 donde serán los anfitriones.

Más allá del conocido paso que tendrán dentro de la Copa América 2024, la Selección Mexicana ya tiene otros importantes compromisos agendados para el siguiente año. El cuadro Azteca tiene la responsabilidad de mostrar que el proyecto está avanzando. Sobre todo porque la continuidad de Lozano puede ponerse en duda luego de este torneo.

Selección Mexicana: ¿Por qué les dicen ‘partidos moleros’ a los amistosos en Estados Unidos?

Además del torneo en conjunto con la Conmebol, el principal compromiso del Tricolor está con la Nations League de la Concacaf. En este campeonato ya están instalados en el llamado ‘Final Four’ instalados en las semifinales. Su rival será Panamá y tienen la encomienda de llegar a las semifinales y pelear por la corona.

Por otro lado, antes de su compromiso en la Copa América, los dirigidos por ‘Jimmy’ Lozano tendrán algunos duelos amistosos programados a modo de preparación para el torneo más importante del verano. Recordando que normalmente el Tricolor tiene sus duelos como ‘local’ en Estados Unidos durante las distintas Fecha FIFA.

Los compromisos de la Selección Mexicana

Es así que te decimos el calendario de la Selección Mexicana para el 2024. Los partidos que ya tiene programados dentro del Tricolor para prepararse y todos los esfuerzos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) están encaminados para lo que será el Mundial de 2026 para un combinado que será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

La actividad en la Selección Mexicana comenzaría en enero de este 2024, sería un partido disputado en San Luis Potosí, todavía con un rival por confirmar, pero se espera que sea sudamericano, indican desde la cadena TUDN. Con lo que desde el primer mes del año entrarían dentro de la actividad.

La misma fuente especifica que para las Fecha FIFA de septiembre, octubre y noviembre la FMF quiere una pequeña gira del Tricolor por Europa. Uno de los rivales que se tiene presupuestado es la Selección de España. En tanto que volverán a contender en la edición 2024-2025 de la Concacaf Nations League.

Los partidos del Tri

21 de marzo | Arlington, Texas | AT&T Stadium | vs. Panamá | Concacaf Nations League

24 de marzo | Arlington, Texas | AT&T Stadium | rival por definir | Concacaf Nations League

5 de junio | Estados Unidos | estadio por confirmar | vs. Uruguay | Amistoso

8 de junio | Estados Unidos | estadio por confirmar | vs. Brasil | Amistoso

22 de junio | Houston, Texas | NRG Stadium | vs. Jamaica | Copa América

26 de junio | Inglewood, California | SoFi Stadium | vs. Venezuela | Copa América

30 de junio | Glendale, Arizona | State Farm Stadium | vs. Ecuador | Copa América

Naturalmente, en caso de poder avanzar en la Copa América, se presupuestan más duelos dentro del verano para el Tricolor. Pero todo dependerá del nivel mostrado por el equipo de Jaime Lozano que se darán más cotejos en el panorama.