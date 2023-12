Estreno mundial de “Me Voy Muriendo En Mí”

Por Carlos Javier Jarquín

A mediados del año en curso tuve el placer de leer la letra de la canción titulada: ‘Me Voy Muriendo En Mí’, letra y música del compositor nicaragüense Pedro Alfonso Morales Ruiz. Después de conocer este melancólico tema musical, les propuse a Pedro, John Adam Mascarenhas y a Teresa Mascarenhas, que esta canción la interpretaran tres voces femeninas: ellos con gusto aceptaron. Les sugerí que podíamos invitar a Gabriela Franco (Ecuador), Kátia Rios (Brasil) y Teresa Mascarenhas (Gibraltar, Reino Unido); les hicimos la invitación a las tres intérpretes y con mucho entusiasmo se sumaron a este proyecto.

Después de tanto trabajo de todos los involucrados, ha salido a luz internacional el videoclip de Me Voy Muriendo En Mí, con subtitulado en inglés, la invitación es para unirse virtualmente al estreno a través de la plataforma de YouTube, en el canal: Mo Anam Cara, la cita es este sábado 16 de diciembre a las 10:00 a.m. (Centroamérica), 1:00 p.m. (Brasil)

y 5:00 p.m. (España).

Esta canción Pedro Alfonso, la escribió el 06 de marzo de 1999.También me ha comentado que para el año 2003, fue interpretada por María Martha Flores y acompañada por el teclado de Hernaldo Morales, ambos estudiantes del Colegio Tridentino San Ramón de la ciudad de León, obtuvo el segundo lugar en el Festival de la canción organizado por el Teatro Municipal “José de la Cruz Mena” de León, Nicaragua.

Los arreglistas musicales han sido John Adam Mascarenhas y Teresa Mascarenhas, la edición, producción y máster de vídeos la han realizado: Carlos Castro, Gabriela Franco, Roberto Saldanha, Kátia Ríos, John Adam y Teresa Mascarenhas realizó la edición general y traducción del español al inglés. Esta producción musical ha sido realizada por M.A.C. Studio Production de Gibraltar-UK.

A continuación comparto algunas preguntas con sus respectivas respuestas que le realicé a las cantantes, al arreglista y compositor:

¿Qué ha significado para ti ser parte del trío de intérpretes de la canción titulada; Me Voy Muriendo En Mí?

Gabriela: — Hace varios meses recibí el honor de parte de Carlos Javier Jarquín para unir mi voz en un canto de amor, un canto maravilloso. Me Voy Muriendo En Mí, expresa los sentimientos de un ser humano de manera poética, llegando fácilmente a mover nuestras emociones al escucharla. Teresa Mascarenhas ha puesto su voz en el centro de la canción de una manera precisa y estupenda, particularmente a mí me encantó. Y qué decir de Katia Ríos de Brasil, bellísima voz, perfecta para el cierre con broche de oro de esta canción. No me queda más que sentirme bendecida de esta participación que se me ha permitido tener con dos mujeres talentosas de países lejanos pero hermanos. Gracias Carlos Javier, por pensar en mí e invitarme a este proyecto musical. Súper agradecida Teresa Mascarenhas y Katia Rios por aceptar unir sus voces conmigo. Escuchen la canción y háganla suya.

Teresa: —Ha sido una experiencia sumamente gratificante y de gran valor. Ser parte de este gran proyecto llevado a cabo por nuestro gran y apreciado productor musical Carlos Javier Jarquín, ha sido realmente muy emocionante; y más porque jamás lo hubiese imaginado. Poder interpretar parte de esta exquisita obra musical junto a tan prestigiosas artistas musicales como Gabriela Franco y Kátia Rios, quienes nos deleitan y comparten unas excelentes voces, además de un extenso recorrido como cantantes profesionales a nivel nacional e internacional en este mundo tan complejo y diverso como el mundo de la música, es totalmente un orgullo y un honor para mí. Y no solo eso, sino que también la experiencia de haber podido colaborar en este vídeo que juntas hemos logrado realizar, a pesar de la distancia. Solo espero que esta canción sea de gran aceptación por el público y que disfruten de ella, así como todos nosotros y no deje de sonar en muchos países del mundo.

Kátia: —Para mí, contar con mi participación en este maravilloso proyecto, interpretando la canción me voy muriendo en mí, es de suma satisfacción e importancia para un intercambio artístico y cultural, representando a Brasil junto con otros países unidos en una sola voz. Agradezco mucho a todo el equipo de este proyecto musical, en especial a Carlos Jarquín por haberme hecho esta cordial invitación.

Estimado John: –– ¿Qué tal fue su experiencia como arreglista musical?

––Yo me siento muy feliz con los resultados obtenidos. Podría afirmar que en realidad esta canción ha logrado rebasar la línea de realización que en un principio teníamos marcada mi equipo y yo, con la colaboración de estas tres maravillosas voces que le han dado vida, Kátia Rios, Gabriela Franco y Teresa Mascarenhas que han logrado superar el objetivo de este proyecto, de una forma espectacular.

Desde que su autor, Pedro Alfonso Morales Ruiz, me envió la letra y la música, sin duda alguna sentí que esta canción podría causar impacto y marcar la diferencia. Es una canción muy actual, muy pegadiza que podría llegar muy lejos. Por lo tanto, me siento profundamente orgulloso y encantado por el logro que todos juntos hemos alcanzado en la ejecución de esta canción.

Estimado Pedro Alfonso: — ¿Qué representa para ti que tres cantante de países diferentes interpreten una de tus canciones, como lo es esta canción titulada; “Me voy muriendo en mí”?

—Representa un espaldarazo, un acto mágico, cuya trascendencia musical tiene un gran significado en el ámbito personal y un gran aliento como proyecto colectivo que tiene como gestor esencial a Carlos Javier Jarquín con un equipo de trabajo de primera calidad como John, Teresa, Gabriela y Kátia.

De verdad, es un gran éxito con proyección musical insospechada, puesto que la canción va más allá de los cánones normales. Este es el clímax de un gran trabajo colectivo que la gente sabrá apreciar como valor literario y musical. Yo estoy muy agradecido con todos los participantes en este proyecto musical para que mi canción ME VOY MURIENDO EN MÍ tenga un final feliz.

A través de este medio felicito a todos los que han hecho posible la realización de este proyecto musical, en el cual podemos ver y disfrutar de la presencia artística y cultural de diferentes países.

En nombre mío y de todo el equipo queremos expresar un sincero agradecimiento a los propietarios de la finca Chacara Monte Cristo, en Atibaia, São Paulo, Brasil, por haberles dado permiso al dúo brasileño Kátia Rios & Roberto Saldanha para filmar la parte del videoclip que le corresponde a la destacada cantante brasileña.

En el siguiente enlace puedes deleitarte de este videoclip: https://youtu.be/FV8H1jnAZ4c?si=FuoJAFx3aTQOlIg

El autor es escritor, poeta, productor musical y columnista nicaragüense, radicado en Costa Rica. Compilador de CANTO PLANETARIO: Hermandad en la Tierra (HC Editores, Costa Rica, 2023).