Hoy jueves 14 de diciembre Eddy Valenzuela lanza “Aléjate de mí”, su nuevo sencillo

Autoría de Mario Domm, es un cover que fue éxito del grupo Camila

Por Mino D’Blanc

“Yo quería” y “Aléjate de mí” son los más recientes sencillos de Eddy Valenzuela, mismos que ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

En relación a “Yo quería”, autoría de S. Cotugno y Sandro Giacobbe, es un cover que hizo éxito Cristian Castro, quien es uno de los cantantes favoritos del artista y lo lanzó el pasado viernes 8 de diciembre y “Yo quería” es autoría de Mario Domm (Mario Alberto Domínguez Zarzar), ha sido uno de los éxitos de Camila y lo lanza este jueves 14 de diciembre.

“Cristian Castro ha sido de mis cantantes favoritos y también el de mi mamá. Elegí este tema porque quería hacer una especie de homenaje a ella y a la relación hermosa que tenemos”, discernió Eddy Valenzuela de “Yo quería” y de “Aléjate de mí” aseveró: “Mario (Domm) es un compositor dentro del género pop y siempre he admirado su talento y sus letras. Con esta canción me identifico por una ex novia que tuve y a la cual amaba, pero sabía que le iba a causar daño”.