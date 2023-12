Video: Sin divisiones partidistas, construimos juntos una Puebla mejor, reiteró Sergio Salomón

-El mandatario rindió su Informe de Gobierno; destacó los proyectos que el gobierno federal ha aterrizado en Puebla

-Sentenció que las y los poblanos cuentan con un gobierno estatal presente, porque se conduce con cercanía y atiende los problemas de la gente en tiempo y forma

RDS/STAFF

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- “En Puebla no nos peleamos entre hermanos, construimos como hermanos”, sentenció el gobernador Sergio Salomón al rendir su Informe de Gobierno, en el que convocó a los diferentes sectores de la sociedad a construir en unidad y sin intereses mezquinos, para evitar que la política partidista cause divisiones.

Ante integrantes de la clase política, sectores empresariales, liderazgos sociales, gremios magisteriales, instituciones educativas, autoridades eclesiásticas y militares, que se dieron cita en el Auditorio Metropolitano, el mandatario destacó que el gobierno estatal trabaja hombro con hombro con los gobiernos federal y municipales, con los ciudadanos, campesinos y empresarios.

“Quiero ratificar, que hemos asumido el ejercicio público con toda responsabilidad y con una gran conciencia, teniendo como bandera la lucha contra la desigualdad, con la claridad que el poder sirve para cambiar vidas”, expuso.

Señaló que las y los poblanos cuentan con un gobierno estatal presente, porque se conduce con cercanía, atiende los problemas de la gente en tiempo y forma, no se centraliza, sino que se dispersa en territorio, pero también porque genera comunidad, convivencia y familia en la sociedad.

Es así que el gobierno estatal es el puente que comunica la planeación con la realidad, mediante la visita prácticamente de cada municipio de Puebla y todas sus regiones.

“A lo largo de este primer año, he tenido el privilegio de visitar al menos una veintena de municipios en los que hace muchos años no ponía un pie un mandatario, municipios que transcurrieron décadas en la ignominia de manera injusta”, dijo.

“MÉXICO ESTÁ MEJOR, PUEBLA ESTÁ MEJOR”: SERGIO SALOMÓN; AGRADECE RESPALDO DE AMLO

Expuso que Puebla no camina solo, el estado tiene una guía, ejemplo y un respaldo en el presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre que lucha contra la desigualdad, con principios claros y precisos, que los ejerce sin distingo: “México está mejor, Puebla está mejor”.

El mandatario señaló que el gobierno estatal aplica los principios de López Obrador y de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, de luchar contra la desigualdad y por una justicia social, así como trabajar por los que más lo necesitan.

Sergio Salomón agradeció al titular del Ejecutivo federal por las gestiones extras al presupuesto anual federalizado, por los proyectos conjuntos como la restauración de sitios históricos dañados por el temblor del 2017, los distribuidores viales, el sistema de transporte articulado metropolitano, el plan carretero, el combate a la pobreza y la desigualdad a través de programas y becas, así como el respaldo en materia de seguridad a través de la presencia del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional.

“Gracias señor presidente, por permitirnos caminar este año junto a usted”, expuso el gobernador ante la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien acudió al Informe de Gobierno en representación de Andrés Manuel López Obrador.

El gobernador Sergio Salomón ratificó el compromiso de impulsar un gobierno estatal con responsabilidad y conciencia, teniendo como bandera la lucha contra la desigualdad, de manera unida.