Insuficiente la atención médica/Servicios médicos rebasados

50.4 millones de mexicanos sin acceso a atención médica durante 2022: Coneval.

En Veracruz, 4 millones de personas carecen de servicios médicos.

Hospitales privados, una alternativa para atender la salud de los mexicanos.

La Salud Universal consiste en garantizar que todas las personas y comunidades tengan acceso a los servicios de salud adecuados, oportunos y de calidad sin discriminación y sin sufrir dificultades financieras, señala la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, actualmente más de la mitad de la población mundial sigue sin recibir servicios esenciales, lo que compromete la salud de las personas, la estabilidad de las comunidades, las sociedades y las economías.

En México los servicios de salud no pueden garantizar la salud universal para toda la población. Durante 2022, 50.4 millones de personas no tuvieron acceso a los servicios de salud. El 48.8% de la población no tiene seguridad social, 41.4% tiene derecho al IMSS, 8.1% al ISSSTE y 1.2% a otros servicios públicos, revela el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Ante esta situación las instituciones hospitalarias particulares se han convertido en una alternativa para atender la salud de los mexicanos que, si bien representa un desembolso, existen centros de salud para todas las necesidades.

Los 2, 874 centros de salud particulares que existen en México ofrecieron 14,252, 738 consultas externas, durante 2022. El 53 % de los establecimientos particulares se concentraron en el Estado de México (444), CDMX (259), Jalisco (209), Guanajuato (187), Michoacán de Ocampo (145), Veracruz de Ignacio de la Llave (143) y Puebla (132).

Salud en Veracruz

Veracruz, con mayor carencia de servicios médicos

Veracruz con 8.6 millones de habitantes se encuentra en desventaja en materia de salud con respecto a otras entidades, al ubicarse en el tercer lugar entre los estados con mayor carencia en servicios médicos. De acuerdo con cifras del Coneval 4 millones 38 mil veracruzanos no tuvieron acceso a los servicios de salud durante 2022.

Aunque la Secretaría de Salud de la entidad reporta inversiones en la infraestructura hospitalaria, que en el presente año ascendió a 2.6 millones de personas, para mejorar los servicios en la entidad, aún no es suficiente para cubrir la demanda.

De acuerdo con las Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares (ESEP), Veracruz es uno de los siete estados del país con mayor número de establecimientos privados, entre clínicas y hospitales, que ofrecen servicios médicos a la población en general en diversos puntos de la entidad.

Diversas instituciones médicas privadas ofrecen servicios con profesionales de excelencia y cuentan con tecnología de punta para diversos diagnósticos, entre ellos se encuentra en la ciudad de Veracruz, el Hospital D´María, que con 26 años de trayectoria profesional ofrece, al público en general, servicios médicos de alta especialidad. Situación que le ha representado estar dentro de los diez mejores hospitales de la región sur del país y ser reconocido internacionalmente como una organización médica segura y confiable.

El hospital atiende desde nacimientos hasta servicios especializados como Neurología, Cirugía Plástica y Reconstructiva; Angiología y Cirugía Vascular; Hematología, Cirugía Oncológica, servicio de laboratorio, radiología, con los equipos más avanzados a nivel nacional.

Y ante el creciente índice de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, así como sobre peso y obesidad, cuenta con una Clínica de Metabolismo que a través de un equipo multidisciplinario integrado por nutriólogos, psicólogos y médicos altamente calificados brinda, al público en general, alternativas para prevenir, atender y mejorar la salud física y emocional de los veracruzanos.

“La Clínica de Metabolismo ofrece atención multidisciplinaria e interdisciplinaria, enfocándose en población adulto joven a partir de los 20 años aproximadamente hasta la senectud. Se enfoca en atender distintos síndromes metabólicos. Tiene por objetivo brindar una atención de calidad y calidez humana para que el paciente adquiera nuevos hábitos saludables y con ello otra visión de la vida.

“La atención que brinda es de gran relevancia si consideramos que a nivel estatal el puerto de Veracruz y Boca del Río ocupan los primeros lugares en obesidad y en Diabetes tipo II, se coloca en el 3° lugar con un porcentaje del 14.09%; a nivel nacional el 1° lugar en obesidad y en diabetes dentro de los primeros 5 lugares en adultos; en niños el 1° lugar en obesidad y 2° lugar en Diabetes tipo 1 a nivel nacional”, explica Nallely de la O Cuevas psicóloga del Hospital D’María.

Otro de los servicios que brinda a los veracruzanos es el de Radiología, campo en el que son pioneros en el estado. Cuenta con los equipos y la tecnología más avanzada a nivel nacional. Lo que resulta de gran relevancia al considerar que entre el 70% y 80% de los problemas de salud pueden ser diagnosticados mediante el uso básico de rayos X y/o exámenes de ultrasonido, según la OMS. El hospital realiza más de 1,500 radiografías al mes y en los últimos meses ha contabilizado 20 mil estudios.

Atender a un mayor número de la población, el objetivo

Si bien el Gobierno de México garantiza el acceso a los servicios de salud, tal como lo establece el artículo 4° Constitucional. aun no llega a todos los ciudadanos.

La Dra. Alejandra Leyva, subdirectora médica del Hospital D´María, considera que existen diversos factores que contribuyen a que un alto porcentaje de personas no tengan acceso a los servicios de salud, como geografía, pobreza, creciente población, inversión y recursos humanos. Sin embargo, el propósito de los servicios de salud es ampliar la gama de oportunidades para ofrecer una alternativa de atención de salud digna.

Para mejora el sistema de salud en México se requiere mejorar la accesibilidad física y económica a la salud, aumentar la infraestructura en instituciones especialmente en las regiones rurales, fomentar la educación para la salud y mejorar la calidad son algunas de las problemáticas en el sistema de salud, sugiere el Coneval.

PARA SABER:

El Hospital D’María cuenta con el tomógrafo más avanzado a nivel nacional y resonancia magnética de alta definición.

Es uno de los diez mejores hospitales de la región sur del país.

Es una de las 11 instituciones valoradas internacionalmente como una organización médica segura y confiable.

Durante el primer trimestre del 2023 tuvo un crecimiento en servicios del 10.58%

Sobre el Hospital D´María: Institución médica de origen veracruzano comprometida con la salud y el bienestar sus pacientes desde hace 26 años. Inicio sus operaciones en la década de los ochenta, como gabinete radiológico, brindando servicios de Rayos X y un ultrasonido. Para 1997se crea el Hospital D’María ante la gran demanda del gabinete radiológico. En la actualidad ofrece a sus pacientes opciones de prevención, diagnóstico y tratamiento, así como especialidades en Neurología, Cirugía Plástica y Reconstructiva; Angiología y Cirugía Vascular; Hematología, Cirugía Oncológica y Ginecología y Obstetricia; servicio de Urgencias, Farmacia y Neumología. Para 2022 el Hospital D’María inauguró sus nuevas instalaciones con motivo de su 25 Aniversario y como respuesta a la confianza de sus pacientes. Actualmente opera en Veracruz con miras a atender otras localidades a nivel nacional.