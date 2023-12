López Obrador sobre violencia en Texcaltitlán: Hay que combatir la extorsión

Excelsior

Tras el episodio de violencia en Texcaltitlán, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está trabajando para evitar combatir a los grupos del crimen organizado y la violencia que generan.

El viernes 14 personas murieron en Texcaltitlán en un enfrentamiento entre campesinos y pobladores contra un grupo de la delincuencia organizada, que intentaban extorsionarlos.

“Hay que cuidar mucho que no haya consumo de droga, porque tenemos que combatir el narcotráfico y esto que está pasando que ayer lamentablemente se dio en el Estado de México, la extorsión y el llamado pago de piso, todo eso lo tenemos que combatir, pero entre todos”, expuso el titular del Ejecutivo desde Pungarabato, Guerrero.

El presidente insistió en su postura de combatir el consumo de drogas y con ello reducir la influencia de los grupos de la delincuencia organizada, y debilitar su poder de reclutamiento de jóvenes.

“No olviden que le demos atención especial a que no aumente el consumo, porque si eso crece ahí si ya sería muy difícil lo que está pasando en Estados Unidos. Es una pandemia.

“Nosotros tenemos que mejorar las condiciones de vida, de trabajo, ofrecer a los jóvenes oportunidades, que no se sientan solos, que no haya vacío, hay que apapacharlos mucho, mucho amor en la familia, no olviden eso”, reiteró.