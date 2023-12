CONCACAF confirma que la Liga MX se queda sin Libertadores

SOY FÚTBOL

En la Liga MX aún tendrán que esperar para volver a la Copa Libertadores. El presidente de la CONCACAF ha declarado que la FMF no tendrá participación en el siguiente certamen del torneo de CONMEBOL. Aquí te contamos todos los detalles.

El futbol de México hizo su primera aparición en la Copa Libertadores en el año de 1998, aunque es importante mencionar que jugaban una ronda previa ante equipos de Venezuela. Aunque el éxito que generaba la participación de la Liga MX hizo que en el año de 2004 se les invitará de manera directa.

Hubo un éxito en la participación de los conjuntos de la Liga MX, dónde incluso se llegaron a disputar tres finales. Cruz Azul vs Boca Juniors en el 2001, Chivas vs Internacional en 2010 y Tigres vs River Plate en 2015. La última participación del balompié mexicano en la Copa Libertadores fue en 2016, dónde las instituciones de Puebla, Toluca y Pumas fueron las encargadas de representar al territorio azteca, los del Pedregal fueron los que llegaron más lejos, siendo eliminados en los Cuartos de Final ante Independiente del Valle.

Por otro lado, Pachuca es el único que ha logrado consagrarse en Sudamérica. Los de la Bella Airosa fueron campeones en 2006 de la Copa Sudamericana, siendo la mejor representación de Liga MX a nivel de CONMEBOL.

¿Por qué la Liga MX salió de la Copa Libertadores?

Para la temporada 2017 los horarios se comenzaron a empalmar, debido a que años previos la Copa Libertadores se llevaba a cabo en un semestre. Las últimas ediciones se han disputado a lo largo de un año. Ahora la justa se emparejaba con los torneos más importantes de la Concacaf y los directivos de la zona decidieron darle prioridad a la Concachampions y próximamente a la Leagues Cup.

A partir de dicho momento la CONCACAF dio prioridad a sus certámenes. Incluso generó que la Liga MX trabajará en conjunto con la MLS en la Concachampions, y la Leagues Cup. Misma que tuvo su expansión a niveles más grandes en la presente campaña. Aunque dentro del futbol azteca se aclamaba un regreso a la Copa Libertadores, mismo que aún tendrá que esperar.

¡La FMF aún no podrá volver al torneo de la CONMEBOL!

Víctor Montagliani, presidente de la CONCACAF, dio a conocer en el sorteo de la Copa América 2024 que la Liga MX aún no podrá volver a participar en la Copa Libertadores.

“Sobre la Libertadores tenemos la solicitud de México para disputarla. Hablamos con la FIFA, regresamos un papel a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que fue negado. Y no fue autorizado porque nosotros tenemos la competición oficial, la nuestra, que es el camino para el Mundial de Clubes” mencionó Montagliani sobre la participación de la Liga MX.

Es así que la CONCACAF desea que los principales clubes de la Liga MX sigan dando prioridad a la Liga de Campeones de la Concacaf, mejor conocida como Concachampions. Aunque es importante mencionar que la FMF es amplió dominador del torneo.

El gran mercado que representa Estados Unidos ha generado que la Liga MX no deje CONCACAF. Aunque en múltiples ocasiones directivos han dejado claros sus deseos de volver al torneo de CONMEBOL.