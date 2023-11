Colocan a Julio Urías en lista de agentes libres de la MLB

PUBLIMETRO

Todavía falta para el comienzo de una nueva temporada en la Major League Baseball (MLB), pero el mercado comenzó y la lista de jugadores en agencia libre ya fue publicada.

Allí, entre los 47 nombres de los pitchers abridores, aparece el mexicano Julio Urías, quien no renovó contrato con Los Ángeles Dodgers por estar involucrado en un escándalo de violencia doméstica

There are plenty of starting pitchers on the market!

Who do you want your team to sign? pic.twitter.com/QP5DDY2SVJ

— MLB (@MLB) November 26, 2023