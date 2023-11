¿Qué se necesita para que los niños vayan a clase? Agua potable

PRNewswire

“Anteriormente los estudiantes se enfermaban mucho. Era habitual recibir un mensajito en el cuaderno de comunicados que decía ‘director, mi hijo hoy no va a poder asistir porque le duele el estómago, porque algo le cayó mal”, recuerda Luis Jiménez.

Con el nuevo tanque la escuela puede almacenar agua suficiente para dos días, evitando la interrupción de las clases aún cuando el suministro eléctrico se interrumpa. Además, se construyó un tanque séptico para el manejo de las aguas grises del comedor, un nuevo baño para personas con discapacidad y nuevas pilas para que las niñas y los niños puedan lavarse las manos y tomar agua con mayor autonomía.

“En la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) estamos muy satisfechos porque gracias a esta alianza estratégica con UNICEF, el MEP y la Embajada de Estados Unidos, en un tiempo de apenas ocho meses, se logró realizar el diagnóstico, diseño, licitación y construcción de mejoras en agua y saneamiento en once centros educativos de poblaciones vulnerables del cantón de Pococí, destacó el representante de esa agencia de la ONU.

Martín Arévalo dijo que este es un buen ejemplo de cómo esta agencia “pone al servicio del país sus conocimientos técnicos y apoyo en gerenciamiento de proyectos que apoyan las causas humanitarias mediante el desarrollo de infraestructura”.

La escuela es un espacio de comunidad

La suspensión de las clases por falta de agua afecta a estudiantes, docentes y personal administrativo. Por un lado, los docentes pierden tiempo para poder cumplir con el plan lectivo, y por otro, los estudiantes sufren el rezago educativo cada día que la escuela permanece cerrada. También, pierden los dos tiempos de comida que la escuela les brinda en el comedor. Pero, sobre todo, las niñas y los niños pierden un espacio seguro de convivencia. “Me sentía como que extrañaba a mis compañeros, a mi maestra y a Amadita (la cocinera) también”, recuerda Ana.

La niña nacida en Nicaragua llegó hace un año y medio a Costa Rica, donde vive con su tía y hermanos mayores. En Palacios, la escuela se convirtió en su lugar seguro. “Aquí me respetan por ser nicaragüense, me respetan por mi color de piel y por todas esas cosas que yo soy como nicaragüense. Me respetan mucho y cumplen todos los valores”, cuenta Ana.

De acuerdo con Luis Jiménez, director de la escuela, estamos en un centro educativo con un 55% de población costarricense y un 45% de población nicaragüense o hijos de padres nicaragüenses. Muchas familias migrantes llegan a la comunidad para trabajar, de manera temporal o permanente, en las plantaciones de productos como plátano, yuca y ñame, además de las fincas ganaderas de la zona.

Un paso esencial hacia un acceso igualitario al agua

Si bien la Constitución Política de Costa Rica establece que el agua es un derecho humano básico, de acuerdo con los datos del MEP, en el 2021 aún había 13% de escuelas en el país sin acceso a agua potable, la mayoría de ellas ubicadas en zonas fronterizas, costeras y periurbanas con alta concentración de población vulnerable.

En la zona de Cariari y Barra del Colorado, el problema de acceso al agua persiste en 16 centros educativos que continúan cerrando los días cuando el suministro eléctrico se corta.

El acceso a agua limpia y saneamiento ambiental es un derecho esencial de las niñas y los niños, que, vinculado al derecho a la educación y a la salud, constituyen una prioridad para UNICEF. En el 2022, el organismo brindó una charla a niños, niñas, docentes y familias de la comunidad de Palacios sobre el cuidado del agua y su importancia para la salud. Además, entregaron a todos los estudiantes un paquete de aprendizaje con uniformes nuevos y materiales escolares.

Juan Pablo resume así lo que aprendió en el taller: “El agua es vida y, sin ella, nosotros no podríamos estar”.

Cuando llegue la época lluviosa, después de las seis de la mañana, Juan y Ana estarán listos para ir a su escuela. Tendrán fútbol, muñecas, recreos y meriendas. Tendrán un lugar seguro de convivencia. Tendrán agua y sobre todo, tendrán garantizado su derecho a la salud y a una educación de calidad.