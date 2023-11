La CC pide pan al PRI, pero simpatiza con Armenta

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Tanto Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, en sus visitas a Puebla, como el líder estatal, Néstor Camarillo Medina, han expresado que el mejor candidato a gobernador para la elección del año próximo es el alcalde panista capitalino, Eduardo Rivera Pérez. Esto se ha confirmado en las alturas del Frente Amplio por México, además que también ya se “coció” el asunto de la Presidencia Municipal con el actual diputado federal, también azul, Mario Riestra Piña. En el caso de los senadores, se comenta que la primera fórmula, por el PRI están Jorge Estefan Chidiac o Blanca Alcalá Ruíz. No hay más. Así son los acuerdos, alianzas o coaliciones político-partidistas…

Siempre, antes de los procesos electorales, en las alturas se dan batallas para obtener privilegios, perdón, alcanzar, primero, las dirigencias y luego los puestos de elección popular -si son plurinominales mejor

-En ese lapso, pre electoral, muchos priístas, agazapados, se mueven “como pez en el agua” en espera de lograr una candidatura. Si observan movimientos que no les son favorables, renuncian a su partido y señalan a los malos dirigentes -también se dan casos en los otros partidos- y llevan sus “estructuras” donde les abran las puertas…En otros casos dejan a la que fue “su casa” durante muchos años y se unen al llamado de sus amigos que tiempo atrás abandonaron el que también fue su hogar. Tal es el caso más reciente en que el senador Alejandro Armenta Mier, obtuvo la Coordinación para defender a los “morenos”, prácticamente la candidatura, sin eufemismos y dejó fuera al diputado federal, Ignacio Mier Velazco. Ambos expriístas se llevaron a muchos, muchísimos amigos priístas que se fueron en busca de mejores oportunidades…

Y como ya son precampañas por la Presidencia de la República, pues también es importante entrar a la dinámica mediática, pero estatal, pues es necesario protestar ante la inminencia de los procesos locales. Ante la desaparición de los sectores campesino, obrero y popular, la Corriente Crítica, en una reunión, como en la mayor parte del priísmo nacional, protestó contra sus dirigencias y desde luego presentó sus demandas para ser tomados en cuenta en el reparto, si, lamentos, peticiones y de colofón…una revelación…

Genaro Morales y Erick Salgado, líderes nacional y estatal de la Corriente Crítica, hablaron del PRI y la CC, pero qué creen…están contra el PRI y a favor de…sí, de su amigo, Alejandro Armenta. Con el PAN no quieren nada, ni se diga de Eduardo Rivera, nunca nos ha ayudado, comentaron, y Armenta sí, desde los diversos puestos que ocupó cuando fue tricolor…nada qué decir…Y menos con lo siguiente: terminando esta reunión acudiremos a las oficinas del PRI a entregar nuestra petición sobre algunos militantes que pueden ser candidatos a diputados locales y alcaldes. Y lo mejor por venir: manifestaron que es importante que el PRI vaya solo, no a la alianza local, lo federal ya está hecho…no entiendo, no entendí…no creo…

Para terminar con este galimatías. Néstor Camarillo, Lucero Saldaña y Lázaro Jiménez Aquino, propuestos para diputados federales plurinominales: Karina Romero Alcalá, primero la familia; Rociseli Díaz, Norma Reyes, Michelle Islas Ganiime, Lorenzo Rivera Nava, Juan de Dios Bravo y Ambrosio Coronas Carbarín para las 7 candidaturas federales…en otra entrega les doy a conocer de diputados locales…Hoy, y siempre, que es “Día Internacional de la Palabra”, esperamos que los políticos, todos, dejen la palabrería…y a otra cosa mariposa…tan, tan…

LA PLANTA DE ALIMENTOS Balanceados de Granjas Carroll de México -GCM- acrecentó su récord de producción de alimentos, y a 22 años, alcanzó a producir 8 millones 370 mil toneladas de productos balanceados para la alimentación de sus cerdos. Ademas, la planta está certificada bajo las normas internacionales ISO 22000:2018, Sistema de la Gestión de la Inocuidad; ISO 14001:2015, Sistema de Gestión Ambiental; ISO 50001:2011, Sistema de Gestión Energética y Buenas Prácticas de Manufactura, otorgado por SADER-SENASICA; también cuenta con laboratorio propio, certificado como laboratorio de control interno de calidad bajo la norma ISO17025 y un sistema de gestión de la seguridad propio de la empresa denominado ALERTA. Hace unos años, con sólo 2 líneas de producción se logró un récord de producción 55,000 toneladas/mes. Hoy, sumada una tercera línea de respaldo, se tiene la posibilidad de producir 67,000 ton/mes de alimento balanceado…

PUEBLA ES UNO de los estados afectados por el fenómeno conocido como “Depresión Aislada en Niveles Altos”, -DANA- y trajo consigo bajas temperaturas y lluvias. De acuerdo a National Geographic este fenómeno, puede durar varios días, así que tome las medidas necesarias en este fin de semana …Hasta la próxima…D.M. diario