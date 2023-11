Nacho Mier y su NO a la “ebrardización” de la 4T en Puebla

DEBATE

Luego de aprobarle al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) su presupuesto de egresos del 2024, el jueves 9 de noviembre, Nacho Mier Velazco, coordinador de los diputados federales de Morena, fue ovacionado por sus compañeros de la 4T al grito “Nacho gobernador”, ya que un día después se darían a conocer los resultados de las encuestas morenistas.

Fue hasta la madrugada del sábado 11 cuando se confirmó que el senador Alejandro Armenta será el candidato de la 4T al gobierno de Puebla en 2024 y, apenas un día antes, el viernes 10, Nacho Mier Velazco se enteró que él NO había ganado la contienda interna de la 4T. Nadie, ni su amigo y promotor fallido, Mario Delgado, tuvo la delicadeza de avisarle que había perdido.

De haberlo sabido antes, dicen, ni siquiera habría ido a la reunión de Mario Delgado, Citlalli Hernández y demás cúpula morenista, como lo demostró el hecho de que fue el ÚNICO de los contendientes que quedaron en segundo lugar que abandonó la lectura de resultados de la encuesta antes de que concluyera: Alejandro Armenta y Claudia Rivera, los mejores posicionados de Morena en Puebla

Dicen sus allegados que el diputado federal había creado –a través de su operador político principal, Juan Carlos Ríos Lara – una estructura de 110 mil personas, con 6 delegados regionales, suficiente para crear un partido estatal, si así lo hubiese decidido. En este contexto, al interior de la 4T se temió que Mier Velazco se ebrardizara, armara un berrinche y se negara a reconocer los resultados del proceso: Alejandro Armenta, 7 puntos a 3 con Nacho Mier en la encuesta de Morena

TRAGAR SAPOS Y ASUMIR EL PLAN B

La percepción de que podría ebradizarse, desconocer los estudios demoscópicos, judicializar el proceso, etc aumentó cuando Mier Velazco se fue de la reunión antes de que acabara, no estuvo cuando se anunciaron los resultados oficiales y él mismo aclaró que hasta el domingo fijaría una posición formal luego de consultar con su grupo político. Por cierto, el sábado 11, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez, le hizo una sospechosa llamada telefónica.

Sin embargo, antes de que se anunciaran los resultados del proceso interno, él mismo había dicho a sus allegados que debían estar listos para el plan B; es decir, la candidatura al senado, que le obligaría a realizar una campaña estatal similar a la gubernatura. En este contexto, Mier Velazco asumió el resultado de la contienda interna y ordenó a sus colaboradores mantenerse en Morena, apoyar a Alejandro Armenta, demás candidatos de la alianza y prepararse para el 2024.

Así, el martes pasado, ambos se reunieron, sellaron unidad, acuerdos y, por ende, no se puede descartar que seguidores del diputado federal obtengan candidaturas a presidencias municipales, regidurías, Congresos local o nacional, etc: Alejandro Armenta y Nacho Mier avanzan en la operación cicatriz

El contexto demostró que Nacho Mier no es Marcelo Ebrard, el ex canciller, que le hizo al tipitoche, se tardó semanas en avalar el resultado del proceso intestino, coqueteó con la oposición, amagó con judicializar la candidatura de Claudia Sheinbaum…y él y su grupo se quedaron en el limbo, rechazados en la 4T y la oposición, luego de que, en un acto de inexplicable soberbia política y ceguera, le regateó su respaldo a una Claudia Sheinbaum que le superó por 15 puntos en las encuestas nacionales: Marcelo Ebrard no va con MC a la presidencia de la República