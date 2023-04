El Aguilucho corre este viernes en la Fórmula Ford Vintage en el AHR

Staff/RG

El ex campeón de los Súper Turismos enfrenta un nuevo reto

El cambio de turismos a monoplazas le brinda dos perspectivas del automovilismo deportivo

MÉXICO, CDMX (11 abril, 2023) – El ex campeón de los Súper Turismos Alejando Aguilar mejor conocido como “Aguilucho”, corre este viernes 14 de abril en el circuito de Gran Premio (4.256 km) del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Fórmula Ford Vintage.

Esto significa un nuevo reto para el competitivo piloto, quien ahora tiene dos perspectivas del automovilismo deportivo, ya que se ha enfocado en su carrera deportiva básicamente a los turismos, pero el año pasado, ya probó en una carrera lo que es manejar un monoplaza de estos. Ahora, en la primera fecha del Campeonato Fórmula Ford Vintage 2023 espera adquirir más experiencia en este tipo de autos.

“Para esta carrera hemos trabajado mucho con el auto, creo que va en mejores condiciones. En mi primera carrera se calentó y no podía pasar de 5,000 rpm. Creo que ahora el coche ya está mejor”, aseguró el piloto del bólido No. 2 Kemm Racing.

Y agregó: “Estuve entrenando con el Fórmula Ford en Querétaro y ya lo pude manejar a sus revoluciones normales, además, la temperatura ya no aumentó. También modifiqué la posición del piloto, que creo que me va a ayudar muchísimo”.

“Básicamente, siento que puedo hacer una buena carrera. Todavía sigo adaptándome al auto, no lo conozco bien, pero yo creo que voy a tener una buena carrera en mi segunda competencia en los FFVintage. Corremos en una pista que ya conozco, en donde he ganado muchas veces y creo que es una pista en la que me puedo entender bien con el coche e ir mejorando con éste”.