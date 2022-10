Exhorta Martínez-Celis a mexiquenses a trabajar en unidad con la policía

El Valle

Toluca, Méx.- El secretario de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Martínez-Celis Wogau, llamó a que la ciudadanía confíe en la policía y que, junto con ella, colabore y trabaje en unidad para garantizar la seguridad de todos los que habitan y visitan la entidad.

“Mandarle la señal a la ciudadanía en que confíe en su policía, que juntos construyamos cada vez una mejor policía, que juntos identifiquemos las áreas de oportunidad, pero que nos quede claro que si no cuidamos y fortalecemos a los que nos cuidan, entonces no vamos a poder seguir avanzando en el camino que queremos avanzar”, indicó.

Lo anterior, lo dijo durante “Rolando la Entrevista”, contenido del periódico El Valle elaborado por José Nader y Saulo Magno, donde mediante un recorrido en vehículo para después compartir los alimentos en un comedor de policías, el secretario de Seguridad mexiquense platicó sobre algunos temas de su vida privada y sobre los avances que se tienen en la entidad en materia de seguridad.

En este ejercicio dinámico e innovador, en donde las nuevas generaciones y la gente adulta tiene una manera diferente de conocer a sus funcionarios y las políticas públicas del Estado de México, Rodrigo Martínez-Celis destacó que la entidad y el país está enfrentando una coyuntura complicada, en donde independientemente de lo que se está haciendo hay una negativa en contra de la autoridad, y ese es un problema serio que está afectando a la policía actualmente.

Aceptó que hoy existe una percepción negativa de la ciudadanía, como se vio en la encuesta de victimización del INEGI, que señala que la confianza que tiene la gente hacia la policía estatal está cerca del 50%, lo cual es un dato que afecta el interés de que el 100% de la gente confié en la policía, sin embargo, aseguró que se camina por la vía correcta que espera sea reconocida por la gente. “La respuesta es que hay mucho trabajo que hacer, pero estamos caminando por la vía correcta, la confianza todos los días está incrementando, está mejorando, pero tenemos que trabajar todavía mucho más”, dijo.

Informó que en el Estado de México se tienen 18 mil policías y 3 mil custodios, además de 6 mil perfiles distintos, lo que equivale a 27 mil personas en la Secretaría de Seguridad que vigilan a una entidad de más de 17 millones de personas.

Señaló que durante su participación en la Glosa del Quinto Informe de Resultados del gobierno del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, se sintió sorprendido y muy grato por la civilidad de los diputados, ya que aseguró hubo consenso para que las distintas fuerzas políticas e intereses se pudieran escuchar, y poner sobre la mesa preguntas y cuestionamientos duros y ásperos, habiendo espacio y oportunidad para sacar datos duros, pero por los tiempos reducidos no terminaron de poner todos los avances y logros. En este sentido, recordó que la incidencia delincuencial va a la baja en la mayoría de los delitos de bajo impacto. “Fue un intercambio bastante productivo con la legislatura. Al final del día existen canales de comunicación con el Congreso que ya se tenían abiertos y eso ha permitido trabajar de la mano con ellos y seguir atendiendo sus preguntas, porque somos unos convencidos de los esquemas de rendición de cuentas. Lo que no se mide no se puede mejorar”, resaltó.

Asimismo, indicó que en esta comparecencia dio datos en materia de prevención de robo al transporte público, resaltando que los videos virales robustecen los trabajos con información útil que ha permitido detener en los últimos meses a más de 400 personas dedicadas al robo de transporte público y desarticulado cerca de 26 bandas dedicadas a este delito, principalmente en el Valle de México. Sin embargo, destacó que estos videos están generando una percepción negativa en la ciudadanía, pero reiteró que los compañeros policías están atentos de este delito que tanto nos lacera y que se va avanzando al respecto.

Otro punto es el combate a las extorsiones, en donde refirió que cuando vino la pandemia se empezaron a formar Call Centers de extorsión telefónica e inclusive, se detuvo en el Valle de México en uno de estos lugares a 26 personas que se dedicaban todos los días en una oficina formalmente establecida a realizar este delito, por lo que pidió a la gente que en caso de presentar esta situación se comunique al 089 para realizar la persecución de los grupos criminales, identificando algún número de teléfono o una cuenta de banco a depositar.

Como cifra, mencionó que en estos meses que va del año con la comunicación de la gente que marca al 089, se ha acompañado y guiado conteniendo el pago de la extorsión de cerca de 480 millones de pesos.

Respecto a la violencia de género, recordó que en la pandemia los índices de violencia intrafamiliar dentro de casa se dispararon en todo el país, principalmente contra la mujer, por lo que con esta emergencia sanitaria la Secretaría se obligó a modificarse y modernizarse con una Policía especializada de género, que no solamente son mujeres, son 200 elementos capacitados para ese tema, sin embargo, para el 2023 se pretende elevar este número a cerca de 2 mil 400 elementos. La idea es que, con el tiempo, tanto los elementos varones como mujeres, sean policías de género mediante su capacitación y formación necesaria.

Asimismo, refirió que en el C5 se cuenta con la unidad de primer contacto que tiene especialistas que toman la llamada para atender principalmente a la mujer que está haciendo violentada e inmediatamente entrar en comunicación con la Policía de Género. Lo novedoso de este ejercicio además de la atención especializada y personalizada, es el seguimiento del caso desde que entra la llamada hasta que se neutraliza la amenaza, y eso puede ser un trabajo de meses y a veces de años. Indicó que la Policía de Género visita cerca de 70 domicilios al día y recibe alrededor de 15 mil llamadas diarias en el Estado de México.

Respecto a los trabajos en el sistema penitenciario, indicó que existen retos al ser el más grande del país, donde se tiene un poco menos de 15 mil espacios ocupados con más de 34 mil personas privadas de la libertad, lo que quiere decir que hay una sobrepoblación de casi el 150%; no obstante indicó que operan con el principio de gobernabilidad dentro del interior de los sistemas penitenciarios, lo que se demuestra con la próxima validación de votaciones al interior de los 21 penales mexiquenses, en dónde cerca de 11 mil personas privadas de la libertad qué son procesados van a poder votar en el 2023. Esta sería la primera vez en el país en donde se va a llevar a cabo en todo el sistema penitenciario.

Señaló que, gracias al esfuerzo del Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía de los Derechos Humanos se ha trabajado en los últimos dos años para ser preliberados por distintos mecanismos cerca de 5 mil personas, lo que ha permitido desahogar un poco los penales.

Para el tema de la corrupción, señaló que no es privativo de la policía si no es un tema de la administración pública en general, no solamente estatal sino municipal y federal. “La primera línea del contacto con la ciudadana es la policía por lo que por lo regular todos los negativos, pero también muchos positivas se los lleva la policía esto contribuye a la a esta narrativa de negativa”, dijo.

Refirió que no existen policías malos sino delincuentes que de alguna forma se lograron filtrar en una corporación y traen uniforme,

sin embargo, aseguró que los policías arriesgan su vida todos los días por gente que no conocen

Aseguró que se han fortalecido los mecanismos de asuntos internos y reiteró que la corrupción no se va a permitir ni a tolerar en la dependencia, por lo que reiteró a la población a comunicarse a la línea “Llamada transparente” que es el número 800 900 3300, cuando un policía estatal, municipal o inclusive un Guardia Nacional extorsione a un particular. Además, que para temas de corrupción y de operación, las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentadas en las reuniones de todos los lunes se investigan, y por lo regular no terminan en recomendación, destacando que en los últimos años las quejas han bajado, lo que habla de la recuperación de buenos elementos.

Manifestó que está comprobado por otras instancias ajenas a la Secretaría de Seguridad que, en la mayoría de los señalamientos de corrupción, el primero que da el paso para ofrecer dinero es el particular.

Reiteró que la Secretaría de Seguridad se prepara todos los días por construir y ayudar a que Estado de México sea cada vez una mejor entidad y por lo tanto tener un mejor país

Durante esta platica, el secretario Rodrigo Martínez-Celis señaló algunos aspectos de su vida, donde dijo ser un funcionario comprometido con el tema de la seguridad en la entidad con 20 años trabajando en estos temas.

Nacido en Chiapas, estuvo poco tiempo en Tuxtla Gutiérrez y junto con sus papás se mudó a distintos puntos del Valle de México. Mencionó ser una persona seria y muy disciplinada, que mantiene como hobbie el levantarme todos los días a las 4:30 de la mañana para entrenar y hacer ejercicio, siendo lo que le gusta más practicar es el box, que complementa con otros deportes como correr, nadar e inclusive, escalar.

Como anécdota, refirió que de niño paso muchas veces por su cabeza ser policía, pero también astronauta, pero siempre ha trabajado en materia de seguridad, desde su participación en la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y en el sistema CISEN.

Indicó que es licenciado en Relaciones Internacionales y tiene maestría en Administración Pública; actualmente estudia un doctorado en Seguridad Internacional en la Universidad Anáhuac y está por concluir la tesis; pero aseguró que lo que lo motiva es el cuidar de la ciudadanía. “Al principio de nuestra vida necesitamos nos cuiden, al final de nuestra vida necesitamos que nos cuiden; hay una etapa intermedia en dónde a nosotros nos toca cuidar a los que estaban antes como nos cuidaron y los que están después como nos van a cuidar, eso es lo que me motiva todos los días”, expresó.

Finalmente, durante la comida realizada en el Comedor de Policías, reiteró a los elementos que el secretario de Seguridad no pide dinero, por lo que pidió que denuncien, informen y avisen; asimismo, los llamó a operar como se los han enseñado, siempre cuidando al que tienen al lado.

También llamó a la sociedad en general a que denuncien al teléfono 911 cuando exista una emergencia o al 089 para realizar una denuncia anónima o compartir información si no quieren que sus datos queden registrados. “La información tiene que llegar al escritorio donde tiene que llegar, si no llega el dato duro a nuestros escritorios entonces no podemos atender”.

Asimismo, mandó un mensaje a todos los delincuentes. “No va a haber piedra bajo la cual se puedan esconder ya que es altamente probable que a todos los vayamos a encontrar y a detener. La secretaría de seguridad del Estado de México no se cansa y va a buscar a cada uno de ellos y van a detenerse a cada uno de ellos”, concluyó.

