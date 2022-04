Culpa líder de Morena en Puebla Aristóteles Belmont al INE por la baja participación de la Consulta Ciudadana de Revocación de Mandato

Jorge Barrientos

El dirigente de Morena en Puebla, Aristóteles Belmont Cortés, culpó al Instituto Nacional Electoral (INE) por la baja participación de los poblanos en la Consulta de Revocación de Mandato, aunque aseguró que se obtuvieron resultados por arriba de la media nacional.

Resaltó que, a pesar de la situación que se vivió con el Instituto Electoral para lograr esta consulta propuesta por el mismo mandatario federal, el ejercicio se logró y ahora serán los ciudadanos quienes decidan si sus gobernantes continúan o no.

Dijo que se tienen resultados favorables y por arriba de la media nacional.

El proceso fue exitoso, pues quedó de manifiesto el interés de los ciudadanos por que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe en su cargo por los tres años restantes.

Aseguró que en 11 municipios no hubo casillas, lo que generó rechazo de los ciudadanos, pues no pudieron expresar su sentir en las urnas, no obstante, agregó que quienes participaron mostraron apoyo al presidente.