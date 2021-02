CF PharmTech y Chengdu Shangyi presentaron el “Programa de recuperación en el hogar para pacientes de Covid-19 dados de alta” y anuncian el lanzamiento mundial de la aplicación gratuita “R Plus Health”

PRNewswire

CF PharmTech, Inc. es una empresa farmacéutica china completamente integrada que se especializa en el tratamiento de enfermedades respiratorias. Chengdu Shangyi Information Technology Co., Ltd. es una empresa profesional china de servicios de TI para la industria de la salud.

En abril de 2020, CF PharmTech y Chengdu Shangyi lanzaron el “Programa de recuperación en el hogar para pacientes de Covid-19 dados de alta”. Bajo la dirección del Profesor Li Jian’an, miembro de la Academia Nacional de Medicina de EE. UU. y director del Centro médico de rehabilitación del Primer hospital afiliado de la Universidad de Medicina de Nankín, ambas empresas llevaron a cabo estudios exitosos de pacientes de Covid-19 dados de alta, utilizando el monitoreo remoto de rehabilitación deportiva mediante la aplicación “R Plus Health”.

Los resultados clínicos superaron las expectativas de todos. El profesor Li Jian’an concluyó que el efecto del monitoreo de rehabilitación deportiva en los pacientes que utilizaron la aplicación era comparable al efecto de la atención prestada a los pacientes en el “Mobile Cabin Hospital” de Wuhan. Hoy, las empresas lanzan conjuntamente la aplicación gratuita “R Plus Health” a nivel mundial.

La aplicación es un tratamiento de rehabilitación basado en el hogar para pacientes de Covid-19 de alcance global, clínicamente probado y efectivo. Es la primera “terapia digital patentada” aprobada por la NMPA (Administración Nacional de Productos Médicos, por sus siglas en inglés). La función principal de la aplicación es la evaluación cardiopulmonar/muscular/nutricional remota inteligente, que combina el dispositivo portátil con suplementos medicinales preempaquetados.

La aplicación ayudará a mejorar la resistencia e inmunidad cardiopulmonar de los pacientes de Covid-19, las poblaciones susceptibles, los contactos de alto riesgo, los ancianos y los niños con baja inmunidad. Una vez que los usuarios se registran, la aplicación realiza evaluaciones inteligentes, incluyendo cuestionarios y pruebas de resistencia cardiopulmonar y de las funciones corporales. Después de una evaluación, los usuarios pueden acceder a un programa de ejercicio personalizado que incluye el tipo de actividad deportiva, la intensidad, el tiempo y la frecuencia. Los usuarios sencillamente deben seguir los videos de entrenamiento deportivo y hacer los ejercicios. El efecto será aún mejor si la aplicación se conecta a dispositivos inteligentes.

Desde la aparición de la Covid-19, se ha diagnosticado a más de 100 millones de personas en todo el mundo, y el número de individuos contagiados aumenta rápidamente. La enfermedad se ha convertido en una pandemia mundial. Adopte la aplicación “R Plus Health” para mejorar su condición física, reforzar su inmunidad y luchar contra el coronavirus.

Cómo descargarla:

1. Busque la aplicación “R Plus Health” en la Apple Store o en Google Play

2. Haga clic en el enlace: https://download.rplushealth.cn/app/patient

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1430480/1.jpg