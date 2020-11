El abogado Jorge Sosa Pérez denuncia amenazas de muerte

Hipólito Contreras

Un gobierno de la cuarta transformación causa asombro que en envíen este tipo de mensajes, ya lo había comentado anteriormente es muy lamentable que se sigan utilizando las prácticas del pasado del prianismo donde trataban de desalentara la lucha social, la exigencia de los derechos y libertades de los ciudadanos poblanos, afirmó el abogado Jorge Sosa Pérez.

“Queremos decirle al gobernador de Puebla que no vamos a tolerar este tipo de situaciones y violaciones al estado de derecho, las libertades como es el derecho a la libre manifestación de las ideas, la protesta, no vamos a permitir que se violenten nuestro derecho a la vida que es un bien jurídico tutelado por las convenciones internacionales en materia de derechos humanos y por nuestra carta magna”, expresó.

“Hemos participado en diferentes actividades y protestas sociales que supongo tienen incómodo al gobierno del estado, yo no tengo ningún enemigo hasta cuando me empezaron a llegar estos mensajes, no he tenido ningún problema de esta naturaleza con nadie porque siempre nos conducimos dentro del marco de la legalidad”, afirmó.

En conferencia de prensa en la avenida 14 oriente, a unos metros de Casa Aguayo, cerrada por la policía estatal, el abogado Jorge Sosa Pérez, acompañado de diversos dirigentes sociales que le expresaron sus respaldo y solidaridad, denunció públicamente las amenazas de muerte que ha recibido el pasado fin de semana.

“He recibido amenazas de muerte de un número de celular y que a la letra dice “pinche izquierdista de mierda, tu cabeza tiene precio, y mira que te voy a mochar, tus marchas van a tener consecuencias”, esto fue el día viernes pasado, a las 0.12 horas del sábado me envían un segundo mensaje que dice “sobre advertencia no hay engaño Jorge…”, el mismo sábado a las 14.56 de la tarde me envían un tercer mensaje que dice “pinche izquierdista, te vas a morir….vamos a limpiar al estado de gente como tú”.

También recibí llamadas de este mismo número de celular el viernes donde una persona de sexo femenino me preguntaba sobre cómo me había ido en mi viaje a Veracruz, pero no le di importancia, pero cuando le pedí que se identificara no me quiso dar su nombre y me colgó, el mismo sábado a las 4 de la mañana me volvieron a llamar pero cuando contesté me colgaron, el domingo pasado a las 11 de la mañana recibí una llamada de este mismo número, pero como ya lo tenía plenamente identificado no contesté”, denunció el abogado Jorge Sosa Pérez.