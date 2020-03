Muere actor de la serie ‘You’ por coronavirus

Quién

Mark Blum falleció a los 69 años por complicaciones derivadas del Covid-19.

El actor Mark Blum, famoso por sus participaciones en proyectos como Desesperadamente buscando a Susana (al lado de Madonna ) y recientemente en la serie de Netflix You, murió este jueves debido a complicaciones por el coronavirus.

La noticia la dio a conocer Rebecca Damon, vicepresidenta del sindicato de actores SAG-AFTRA, a través de un comunicado.

Es con profunda tristeza que escribo para compartir la noticia de que nuestro amigo y antiguo miembro del consejo de dirección Mark Blum ha fallecido como resultado de complicaciones del coronavirus”, informó sin dar más detalles acerca de su condición de salud antes del deceso.

It is with such deep sorrow that I’m writing to share the news that our friend and former board member Mark Blum has passed away as a result of complications from the coronavirus. Mark was a dedicated Screen Actors Guild and SAG-AFTRA board member serving from 2007-2013, pic.twitter.com/aA3yPfOwh7

— Rebecca Damon (@RebeccaDamonNYC) March 26, 2020